Kasımda yıllık ciro artışı resmi enflasyonun iki katı!

'Efsane Cuma' ve 'Siber Pazartesi' gibi gün ve haftalar nedeniyle firmaların peş peş indirim yaptığı kasım ayında internet üzerinden yapılan alışverişlerin faturası belli oldu. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ) yayınladığı istatistik harcamaları geçen yıla göre harcamaların ne kadar arttığını da gözler önüne serdi.

Buna göre kasımda e-ticaret harcamaları geçen yıla yüzde 101 arttı. Bu sene kart harcamalarının payı yüzde 31'den yüzde 34'e çıktı.

Ciro resmi enflasyonu katladı

İstatistiklerde en çok dikkati çeken bir yıllık ciro artışı oldu. Bu kasımda peşin e-ticaret alışveriş cirosu yüzde 97 artış gösterdi. Alışverişte yüzde 47'li paya sahip taksitli alışverişteki ciro artışı ise yüzde 107'yi buldu.

TÜİK verisine göre kasım ayındaki yıllık enflasyon yüzde 47,09 seviyesinde.

Kasımda en çok ne satın alındı?

Kasımda tüketiciler, çevrim içi alışverişlerde en fazla harcamayı geçen yıl kasıma oranla yüzde 110'luk artışla mobilya-dekorasyon sektöründe gerçekleştirdi. Bu sektörü, yüzde 99 artışla kozmetik ve yüzde 93 artışla giyim ve aksesuar sektöründeki harcamalar takip etti.

Kadınlar harcamalarını geçen yıl kasıma göre yüzde 99 arttırırken, en çok ilgi sırasıyla mobilya-dekorasyon, kozmetik ve elektronik sektörlerine gösterildi. Erkeklerin harcamaları da söz konusu dönemde yüzde 101 yükselirken, tercih sırası mobilya-dekorasyon, giyim-aksesuar ve konaklama şeklinde oldu.

Bursa'da harcamalar katlandı

E-ticaret harcamalarının geçen yıl kasıma göre en fazla arttığı iller Bursa (yüzde 127) ve Kocaeli (yüzde 122) oldu. Bu illeri İzmir (yüzde 103), Ankara (yüzde 101) ve İstanbul (yüzde 97) takip etti.