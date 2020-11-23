Kaslowski: Dijital çözümleri hızla iş hayatımıza entegre etmeliyiz

COVID-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri” başlıklı webinarın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski,"Dijital teknolojileri üretim ve iş yapış modellerimize hızla entegre etmemiz hem de bu teknolojileri ülkemizde üretecek altyapıyı hızla kurgulamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.



Kaslowski konuşmasında şunları söyledi:

"Covid-19 salgını ile dijitalleşme eğilimi büyük bir ivme kazandı. İş modellerimizin köklü bir değişime uğradığı bu dönemde dijital altyapı ve yetkinliklerin ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir kere daha fark ettik. Sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Bu tecrübe bizlere iki önemli ihtiyacı bir kez daha açıklıkla gösterdi: hem dijital teknolojileri üretim ve iş yapış modellerimize hızla entegre etmemiz hem de bu teknolojileri ülkemizde üretecek altyapıyı hızla kurgulamamız gerekiyor.



Yatırım ortamının sürdürülebilirliği açısından çok kritik olan bu dönüşümün yüksek katma değer yaratmada ve ihracat potansiyelimizi artırmada da önemli bir kaldıraç olacağına inanıyoruz.



Şirketlerin bir strateji temelinde belirleyecekleri dijital dönüşüm yol haritaları, sağlıklı bir uygulama sürecinin yanı sıra yatırımların geri dönüş hızı açısından da önemlidir. Vergi düzenlemeleri, teşvik mekanizmaları ve risk sermayesi fonları kurulması şeklinde dijital dönüşüm yatırımlarını cazip hale getirecek düzenlemeler de bu süreci etkili bir şekilde ivmelendirecektir.



TÜSİAD bünyesinde farklı alanlardaki çalışmalarımızı bu dönüşümün etkili bir şekilde hayata geçmesine katkı sağlama hedefi ile gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla gerek yurt dışı temsilciliklerimiz gerekse üyesi olduğumuz Avrupa iş dünyasının temsil kuruluşu Business Europe aracılığıyla küresel gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.



Avrupa Birliği yeni büyüme stratejisini dijital ve karbon nötr olma hedefleri üzerinden belirledi. Buna hizmet edecek dijital altyapıyı inşa etmek üzere 2021-27 dönemi için 9.2 milyar Euro'luk kapsamlı bir "Dijital yatırım programı"[2] nı yürürlüğe koydu. Bu program yeni normalin dijital bileşenlerinin bir iz düşümü şeklinde: "super-computing", "yapay zeka", "siber güvenlik ve güven", "dijital teknolojilerin yaygın kullanımının garanti edilmesi" ve "ileri dijital becerilerin kazandırılması" artık küresel düzenin parçası olan tüm ekonomiler için öncelikli planlama alanlarını oluşturuyor. Bu zorlu rekabet ortamında küresel değer zincirinin güçlü bir parçası olarak devam edebilmemiz için dijital dönüşümü odağa alan bütüncül politikaları kararlılıkla hayata geçirmeliyiz. Bu yönde gerekli yatırımların yapılmasını kamu ve iş dünyası arasında güçlü bir sinerji ile mümkün kılmalıyız. Geniş bant iletişim ağ ve hizmet altyapısının güçlendirilmesinden, özgürce bilgiye erişimin güvence altına alınmasına kişisel verilerin korunmasından, KOBİ'lerin teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına kadar geniş bir alanda etkin uygulamayı sağlamalıyız.



Bu süreçlerde ülkemizin önemli bir potansiyelini de titizlikle ele almalıyız: dinamik genç neslimizi yazılım ve uygulama geliştirme alanları için güçlü bir şekilde cesaretlendirmeliyiz. Genel olarak dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılmasının yanı sıra dijital dönüşüm için bilgi teknolojileri alanında yetkinliği artıracak programlara hız vermeliyiz. İnsan kaynağının niteliğine dijital çağa uygun şekilde yapacağımız yatırımlar ülkemizin cazibesini de kuşkusuz artıracaktır."