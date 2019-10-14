Kaslowski: Henüz krizden tam olarak çıkamadık

14 Ekim 2019

Osman KILIÇ

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, bu yılın ilk yarısında kamu bankalarındaki kredi genişlemesi ve kamu harcamalarındaki artış ile birlikte yüzde 2,8’lik büyümenin yaşandığını ifade ederek, “Büyüme yavaş yavaş dönse de, henüz krizden tam olarak çıkmış değiliz” dedi.

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından düzenlenen 8. BESİAD İş İnsanları Zirvesi, TÜSİAD ve Türkonfed Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, talep ve yatırım iştahındaki zayıfl ıkla birlikte kurdaki yükselişin sorunlu kredilerde artışa neden olduğunu, bunun da sistemde tıkanıklığa yol açtığını ifade etti. Kaslowski, sorunlu krediler sistemden temizlenmeden sağlıklı büyümeye geri dönmenin zor olduğuna işaret etti.

Ticaret savaşları nedeniyle dünyada parasal genişlemenin tekrar başlamasıyla kurda

nispeten istikrarlı bir seyir izlendiğini anlatan Kaslowski, “Bu gidişat enflasyon trendinin aşağıya dönmesini sağlarken, yıllardır biriktirdiğimiz dış borç sorununun çözümü için de yeni bir fırsat yarattı. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke benzer sorunları çeşitli piyasa mekanizmaları ile çözebildiler. Bizim de bu konuda gerekli adımları atmamız gerekiyor. Böylece ekonomiye sağlıklı ve sürdürülebilir bir kredi akışını sağlayabiliriz” diye konuştu. Kaslowski, finansal istikrarın en önemli koşulunun siyasetten bağımsız ve verilen istikrar hedefi doğrultusunda çalışan liyakatli, şeff af güçlü kurumlar olduğuna da dikkat çekerek, “Merkez Bankası başta olmak üzere tüm piyasa düzenleyici ve denetleyici kurumlarımızın bağımsızlığını ve liyakatin temel alınmasını çok önemsiyoruz. Elbette aynı şey hukuk sistemimiz için de geçerli. Yargının bağımsızlığı adaletin temelidir. Hız ve uzmanlaşmanın yanında yargı sistemimizin bağımsızlığını da güçlendirecek adımlar atmak yatırım ortamını iyileştirecek ve ekonomimizi güçlendirecektir” görünüşü dile getirdi.

Kaslowski, ekonomi ile birlikte diğer alanlarda da güveni tesis etmenin ekonomiyi güçlendireceğini de vurguladı ve “Böyle bir zeminde yatırım ortamının iyileşmesini sağlayabilir, iş insanları olarak çok daha işlerimize, rekabet gücümüze çok daha fazla odaklanabilir, istihdam yaratabiliriz” dedi.

“Sanayi odaklı yeni hikaye yazmalıyız”

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan "Üretimden uzaklaşıp yaklaşık 500 milyar doları betona gömdük. Sanayi odaklı yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor" dedi. Toplantının ev sahipliğini yapan BESİAD Başkanı Engin Kaplan da "Yaptığımız görüşmelerde iş insanlarının moralinin bozuk olduğunu gördük, bu durumun ortadan kalkması için en gerekli ortamın tesis edilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. GESİFED Başkanı Aysun Nalbant ise ekonomideki bu zor sürecin birlik ve beraberlikle çözüleceğini ifade ederek, "Bunun için gençliğe, yaratıcı beyinlere ve heyecana ihtiyaç var" diye konuştu.