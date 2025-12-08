Kastamonu Besi OTB'de son aşamaya gelindi

Devrekani Belediyesi’nin girişimiyle Tarım ve Or­man Bakanlığınca iha­le edilen, Kastamonu-Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları de­vam ediyor. Yüzde 80 gerçekleş­menin sağlandığı bölgede, 2026 yılının Mart ayından itibaren iş­letmelerin faaliyetlerine başla­ması hedefleniyor. 95 parsele sa­hip bölgede, ilk etapta 45 parsel için başvuruda bulunan yatırım­cılara tahsisler yapıldı. Tahsisi yapılan parsellerde yatırımcılar inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

“Bin 290 dekar alanda OTB oluşturduk”

Kastamonu-Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi’ndeki ça­lışmalarla ilgili bilgi veren Dev­rekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “2018 yılında Organi­ze Tarım Bölgemiz başladı. 7-8 yıldan beri hummalı bir şekilde gerçekleşen bu yatırım çalışma­ları yılbaşı itibariyle sonlanmış olacak. Kurtşeyh Mahallemizin sınırları içerisinde bin 290 de­kar alanda Organize Tarım Böl­gesini oluşturduk. Yerinde ger­çekleşmeye baktığımızda yüzde 80 aşamasındayız. 12 ay içerisin­de yüzde 90-95 oranında altyapı programımız bitecek. Toplam iş­letme ve sanayi parselleri ile bir­likte 95 tane parselimizin olduğu bir organize tarım bölgesi. Bun­lardan şu ana kadar 45 tanesini biz işletmelerimize tahsis ettik. Tahsis ettiğimiz parsellerde fiili olarak an itibariyle 19 tanesinin inşa faaliyetleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destek­leme Programı kapsamında bu 19 tane yatırımımızın tamamı des­tek aldı ve yüzde 50 oranında des­teklenecek” dedi.

Başkan Altıkulaç, “Yağmur su­yu, elektrik işleri, içme suyu hattı, parsellerin kota işlemleri tama­men bitti. Bir taraftan da parke döşeme ve kaldırım oluşturma iş­lemlerine devam ediyoruz. Sokak aydınlatmayla ilgili bütün iş ve iş­lemlerimiz bitti. Yüksek gerilim hattından alçak gerilim hattına indirgeyecek trafo merkezimi­zi de inşa etmeye başladık ve bu da öyle tahmin ediyorum ki bir ay içerisinde bitecek” diye konuştu.

“Organik gübreyi ekonomiye kazandırmayı planlıyoruz”

Tesisteki gübrelerin ekonomi­ye kazandırılacağını dile getiren Altıkulaç, “İşletme sahiplerimiz bize telefonla ulaştıkları takdir­de gübre çukurlarından gübre­leri alacağız. Ön gübre toplama havuzunda biriktireceğiz. Biz, daha sonra bunu sıvı ve katı ola­rak birbirinden ayıracağız. Sıvı ve katı birbirinden ayrıldıktan sonra kompost işlemi yakma iş­lemi geliyor. Kompost ünitesini de kurduktan sonra o üniteden geçireceğiz. Paket haline getirip ülkemizde ihtiyacı olan işletme­lere bunları satmayı planlıyoruz. Elde edilen gübrenin sıvı kısmı­nı ise bölgedeki tarım arazile­rine, mera alanlarına serperek zirai üretimde organik gübreyi ekonomiye kazandırmayı plan­lıyoruz. Bununla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli­ği Bakanlığımızın koordinesin­de bir Avrupa Birliği projesi var. Yüzde 90 hibeli bir proje. Biz ba­kanlığımıza bununla alakalı pro­jemizi yazdık. İleriki günlerde de onun onaylanmasının akabinde bu meselemizi de halletmiş ola­cağız” şeklinde konuştu.

“İlk etapta 500’den fazla kişi istihdam edilecek”

Tarım Bölgesinin içerisinde 70 bin metrekarelik bir parselin olduğunu ifade eden Altıkulaç, “Kıymetli Bakanımız İbrahim Yumaklı sayesinde, Et ve Süt Kurumunun bir işleme ve entegre tesisini de Organize Tarım Bölgemize kazandırmaya çalışacağız. Gerek ilçemiz için gerek Kastamonu gerek bölge için önemli bir proje. Türkiye’de

ki 19 bölgeden Devrekani’de olması bizi çok mutlu ediyor. Organize Tarım Bölgesinin kurulması sadece orada işletme sahibi olan insanları ekonomik girdi sağlayacak hem istihdamı arttıracak. Minimum olarak ilk etapta biz, 500 kişinin orada istihdam edileceğini düşünüyoruz. İleriki günlerde bu istihdam sayısı kesinlikle artacaktır. Devrekani ilçe mizin tarım anlamında ciddi toprakları var. Mevcut olan toprakların çok ciddi bir kesimi de sulanabiliyor. Bölge çiftçimizin de çarpan etkisiyle ekonomisinin bu anlamda buranın sayesinde Organize Tarım Bölgemizin sayesinde bayağı bir hareketleneceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.