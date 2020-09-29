Kastamonu Entegre, ihracattaki yükselişini sürdürüyor

29 Eylül 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 18'incisi hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı" araştırmasının sonuçları TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile gerçekleşen toplantıda açıklandı.

2019 yılının ihracat rakamlarını kapsayan araştırmaya göre, Kastamonu Entegre, 142 milyon dolar ihracat rakamı ile en fazla ihracat yapan 1000 şirket listesinde yükselerek 109'uncu sırada yer almayı başardı. 2018 yılında 139 milyon dolarlık ihracat ile 111'inci sırada yer alan şirket, 2019’da ihracat rakamını daha da yukarı taşıyarak ağaç bazlı panel sektöründeki liderliğini korudu.

"100 ülkeye yaptığımız ihracatla her yıl açık ara sektör birincisiyiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, yurt içinde ve dışında gerçekleştirdikleri yeni yatırımlarla ağaç bazlı panel sektöründe liderliği elden bırakmadıklarını söyledi.

Altı ülkede üretim tesisleri bulunan bir global şirket olduklarına dikkat çeken Yıldız, "Beş kıtada 100 ülkeye yaptığımız ihracatla her yıl açık ara sektör birincisiyiz. Üretim ve ihracat alanlarındaki gücümüz ve deneyimimiz, küresel rekabet ortamında bize önemli avantaj sağlıyor. Yirmi yılı aşkın süredir devam eden yurt dışı yatırımlarımızla bugün dünyanın 7’inci, Avrupa’nın 4’üncü en büyük üreticisiyiz. MDF, yonga levha, laminat parke, kapı paneli ürün gruplarının her birinde ise dünyada ilk 4 üretici arasında yer alıyoruz. Dünya laminat parke üretiminin yüzde 6’sını tek başımıza gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“200 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz”

Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini ve öncelikli hedeflerinin ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmak olduğunu belirten Haluk Yıldız, “Sektörümüzde yurt dışına açılan ilk şirket olarak, toplam yurt dışı yatırım tutarımız 1 milyar doları aştı. Mevcut tesislerimize ve yeni coğrafyalara yaptığımız yatırımlarla globaldeki konumumuzu güçlendirirken, üretim ve ihracat alanlarında liderliğimizi pekiştiriyoruz. Cirosunun yüzde 60’ını yurt dışındaki tesislerden ve ihracattan elde eden şirketimiz, 2020 yılında ihracat rakamını 200 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.