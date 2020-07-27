Kastamonu Entegre’den 450 milyon TL’lik yeni yatırım

27 Temmuz 2020

Sektörüne yönelik gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Kastamonu Entegre, Samsun’a 450 milyon TL’lik yeni yatırım kararı aldı.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Kastamonu Entegre'nin Samsun Yonga Levha Tesisi’nin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 2,5 kat artması, şirketin toplam üretim kapasitesinin ise 6 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor. Bu sene başlayan yatırım çalışmalarının 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, sektöre yönelik gerçekleştirdikleri stratejik yatırımlarla sahip oldukları girişimci ruhu korumaya devam ettiklerini vurguladı. Bugün ana ürün grupları olan MDF, yonga levha, laminat parke ve kapı paneli ürünlerinin her birinde dünyanın en büyük 4 üreticisi arasında yer aldıklarına dikkat çeken Yıldız, altı ülkedeki üretim tesisleriyle 100 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi.

Türkiye ağaç bazlı panel ve mobilya sektörlerinin cari fazla veren nadir sektörlerden olduğunu söyleyen Yıldız, “2018 yılının ikinci yarısında yaşanan sektörel daralmaya rağmen, panel ve mobilya ihracatı miktar olarak yüzde 25, dolar bazında ise yüzde 14 oranında arttı. 2019 yılında iki sektörde toplam 3,6 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 2,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi. COVID-19 sürecinin pazarda yarattığı etkileri göz önüne aldığımızda, her iki sektördeki ihracat artış trendinin 2020 yılında da devam etmesinin, Türkiye ekonomisinin cari fazla vermeyi sürdürmesi için gerekli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Katma değerli ürün ihracatına yönelik üretim kapasitesi artacak

Kastamonu Entegre olarak yurt ekonomisi için katma değerli ürün ve ihracat odaklı büyümeye ihtiyaç olduğu inancını taşıdıklarını söyleyen Haluk Yıldız, yeni yatırım kararlarını bu bakış açısıyla şekillendirdiklerini ifade etti.

Kapasite artırımına yönelik yapılan yeni yatırımla Samsun’daki mevcut tesisin tümü yenilenerek kontinü tesise dönüştürüleceğinin bilgisini veren Yıldız, "Yatırımla ilave 100 kişiye daha iş imkânı sağlayarak tesis genelinde toplam 300 kişi istihdam etmiş olacağız. Yıllık 200 bin metreküp üretim yapan Samsun Yonga Levha Tesisimizin kapasitesi, yatırımın tamamlanmasının ardından 500 bin metreküp seviyesine çıkacak. Böylece Kastamonu Entegre’nin yıllık toplam üretim kapasitesi de 6 milyon metreküpe ulaşmış olacak." açıklamasını yaptı.