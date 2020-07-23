Kastamonu Entegre’ye uluslararası Ar-Ge desteği

23 Temmuz 2020

Üretim ve ihracat faaliyetlerine aralıksız devam eden Kastomonu Entegre, Ar-Ge projeleriyle de uluslararası platformlarda adından sıkça söz ettiriyor. Şirket son olarak, İspanyol proje ortaklarıyla yürüttüğü “WOODPRINT” adlı akıllı yüzey projesi ile EUREKA Ar-Ge destek programından toplam 1 milyon TL fon almaya hak kazandı.

TÜBİTAK ve İspanyol fon kuruluşu tarafından desteklenen WOODPRINT akıllı yüzey projesi, EUREKA programı tarafından da onaylanarak ‘EUREKA etiketi’ almaya hak kazandı. Ar-Ge alanındaki uluslararası işbirliklerini destekleyerek, Avrupa’da ticarileşme potansiyeli yüksek ürünlerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesini teşvik eden EUREKA destek programı, WOODPRINT ile Kastamonu Entegre’ye toplam 1 milyon TL tutarında fon sağlamaya karar verdi.

Farklı fonksiyonları bir arada barındıran “akıllı yüzey”ler üretilecek

İkisi uluslararası olmak üzere, üç farklı otoritenin onayını alan WOODPRINT akıllı yüzey projesi, dijital baskı uygulamaları ve fonksiyonel kaplamalar kullanılarak ağaç bazlı panel sektörüne katma değerli ürünler sunmayı amaçlıyor. İspanyol proje ortakları ile geliştirilecek levhalara; su itici, kaymaz, kolay temizlenebilir gibi özellikler kazandırılarak ürünlerin katma değeri yükseltilecek ve pazara yeni nesil “akıllı yüzey”ler kazandırılmış olacak.

“WOODPRINT, uluslararası proje deneyimimizde yeni bir sayfa açacak”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, ilk kez EUREKA desteği aldıklarını söyledi. Şirket olarak altı ülkede üretim tesislerine sahip olduklarını bildiren Yıldız, ihracattaki başarılarının yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla da global marka gücünü sağlamlaştırdıklarını aktardı.

Her yıl cirodaki payı artan inovatif ürünleriyle inovasyonu büyümenin yeni aracı olarak tanımladıklarını kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Dahil olduğumuz uluslararası projeler ufkumuzu genişletirken, farklı ihtiyaçlara ve özel coğrafyalara yönelik çözümler üretmede bizlere ilham veriyor. İspanyol firmaları TORRECID ve KUPSA ile birlikte yürüteceğimiz WOODPRINT, uluslararası proje deneyimimizde yeni bir sayfa açacak. Uluslararası otoriteler tarafından onaylanan bu değerli projeyi en iyi şekilde sonuçlandırarak, dünyadaki bilinirliğimizi artırmayı ve yeni iş birlikleri için güçlü bir referans oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişmesi ve uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması amacıyla yürütülen kolektif Ar-Ge projelerinde yer almayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.”