Katar ile ticaret 2 milyar dolara dayandı

17 Ocak 2019

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaretin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla 2 milyar dolara varmış olmasının beklendiğini söyledi.

Dinçbaş, eldeki en son veriye göre 2018'in ilk 10 ayındaki ikili ticaret hacminin 1.7 milyar dolara ulaştığı ve bunun 2017 yılının toplam ticaret hacmi olan 1.3 milyar dolardan yüksek olduğunu belirtti.

Bu tutara Türkiye'den Katar'a gönderilen gıda ve inşaat malzemeleri ve Katar'dan Türkiye'ye gönderilen sıvılaştırılmış doğalgaz ve alüminyum dahil.

Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Dinçbaş ayrıca, Körfez'de siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı bir ortamda Ankara'nın Katar'a desteğini vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Körfez ülkelerinin 2017'de Katar'a ticari ve diplomatik boykot uygulamaya başlamasından bu yana Katar'ın önde gelen ortaklarından biri olan Ankara, boykotun hemen sonrasında Katar'a askeri birlik gönderdi ve gıda sevkıyatı yaptı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı teröre destek vermekle suçluyor. Doha yönetimi ise suçlamayı reddediyor ve boykotun egemenliğini ihlal etmeyi hedeflediğini söylüyor.

"15 milyar doların bir kısmı geldi"

Bu arada Katar, geçen yıl değer kaybeden TL'ye destek olarak, 3 milyar dolara kadar swap işlemi içeren 15 milyar dolarlık bir ekonomik proje paketi ve yatırım sözü vermişti.

Dinçbaş, "15 milyar doların bir kısmının" Türkiye'ye geldiğini söyledi, ancak daha ayrıntılı bilgi vermedi.

Kaynak: Reuters