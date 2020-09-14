Katar Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye özel yeni program

14 Eylül 2020

Katar Kalkınma Bankası'nın (Qatar Development Bank - QDB) Katarlı şirketlerin Türkiye’ye yönelik petrol ve doğalgaz dışındaki ürünlerin ihracatını artırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattığı bildirildi.

Buna göre, Türkiye’ye ihraç edilebilecek ürünlerin belirlenmesi için yönetim danışmanlığı, bağımsız denetim, vergi, ve muhasebe İK alanlarında hizmet veren Grant Thornton’un Türkiye birimi çalışma yapacak.

İki ülke arasındaki işbirlikleri günden güne güçleniyor

Çalışma ekibinin başında yer alan Grant Thornton Türkiye Turquality&Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, iki ülke arasındaki dostluğa değinerek, “Katar ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 1972 yılında kuruldu. Özellikle son 10 yılda ikili ilişkilerde uzun yol kat edildi. Katar’la çeşitli alanlarda işbirliğimizi pekiştirecek çok sayıda anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki işbirlikleri günden güne daha da güçleniyor.” dedi.

"Yakın gelecekte yeni işbirliklerinin imzaları atılacaktır"

Türkiye’nin 2023 hedefi doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmasının planlandığını kaydeden Hatipağaoğlu, “Mayıs ayında Katar ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ikili para takası (swap) anlaşması 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'ne yükseltilmişti. Katar Kalkınma Bankası da Türkiye ile ticaret hacmini arttırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yakın gelecekte yeni işbirlikleri için imzalar atılacaktır.” ifadelerini kullandı.

2019 sonu itibarıyla ticaret hacmi yüzde 82 arttı

Türkiye ile Katar arasındaki işbirliğinin son dönemlerde farklı bir düzleme oturduğuna dikkat çeken Hatipağaoğlu, finans ve enerji alanındaki işbirliğin son yıllarda öne çıktığını aktardı. 2015 yılında iki ülke arasında 783 milyon dolar olan ticaret hacminin 2019 yıl sonu itibarıyla yüzde 82’lik artışla 1 milyar 426 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Hatipağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin Katar’a başlıca ihracat ürünleri arasında elektrik-elektronik aksamı, mobilya, inşaat aksamları, petrol-mineral yağları, süt ve süt ürünleri yer alıyor. Türkiye’nin Katar’dan başlıca ithalat ürünleri ise işlenmemiş alüminyum, mineral yakıtlar (LNG), plastik ürünleri yer alıyor." dedi.