Katar'daki dev LNG tesisi vuruldu, Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar, karşı saldırılarla devam ederken Tahran yönetimi ABD'nin Körfez'deki müttefiklerini hedef almaya devam ediyor. İsrail'in İran'daki Güney Pars sahasını vurmasının ardından İran da Katar'daki en büyük LNG tesisi Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni vurdu.

Fiyatlar son 3 yılın zirvesinde

Bu misilleme sonrası ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Güney Pars Doğalgaz Sahası'nı yok etmekle tehdit ederken enerji piyasalarında bir kez daha dengeler alt üst oldu. Petrolün varili artan gerilimle birlikte 110 dolara dayanırken, Avrupa'da da doğal gaz şoku yaşanıyor.

Gaz vadelileri yüzde 35 yükseldi

Son gelişmelerle birlikte Avrupa'da gaz vadelileri yüzde 35 yükseldi. Hollanda TTF kontratlarında fiyatlar yüzde 31’in üzerinde artarak Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle kış mevsiminden boş doğal gaz depoları çıkan Avrupa için bu tırmanış, mevcut stok yetersizliğini daha da derinleştirdi. Rus gazına rest çeken Avrupa, depoları doldurmak için daha fazla sıvılaştırılmış gaz almaya hazırlanırken, azalan arz için Asyalı alıcılarla da rekabet edecek.

Analistlere göre gaz piyasasındaki kriz, savaş bitip Hürmüz Boğazı yeniden açılsa da bitmeyecek. Üstelik Katar'ın yeniden LNG sevkiyatına başlaması da aylar hatta yıllar sürecek.

Trump enerji tesislerine saldırı istemiyor

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesisinin bulunduğu Ras Laffan Sanayi Bölgesi saldırı sonrasında 'ciddi hasar' alırken, Trump'ın İran’ın enerji tesislerine yönelik yeni saldırılar yapılmasını istemediği belirtiliyor.

Wall Street Journal, Trump'ın Güney Pars’a yönelik İsrail saldırısından haberdar olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nı kapatan Tahran'a bir mesaj niteliğinde olduğu için bu saldırıyı desteklediğini yazdı.

Habere göre yetkililer, Trump'ın İran'ın mesajı aldığını düşündüğünü ve artık İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara karşı olduğunu söyledi.