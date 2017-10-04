Katar'dan Türk şirketlerle "uzun soluklu ticaret" çağrısı

Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Ahmed Bin Tavvar, ülkeyi ziyaret eden Türk heyetiyle gerçekleştirdikleri toplantıda açıklamalarda bulundu.

Türk şirketlerine uzun soluklu ticaret çağrısında bulunan Bin Tavvar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son dönemde dikkat çekici düzeyde geliştiğini söyledi ve, "Ticaret Odamız, Katar'daki Türk şirketlerinin yatırımlarını genişletmek ve artırmak için gerekli imkânları sunmaya hazır" ifadesini kullandı.



Çeşitli sektörlerden isimlerin yer aldığı Türk iş heyeti, Katar'daki yatırım fırsatlarını inceleyip görüşmeler yapmak üzere Doha'da bulunuyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Türkiye ise Katar'a destek olmak amacıyla hava ve deniz yoluyla gerçekleştirdiği ticari çalışmalarını yoğunlaştırma kararı almıştı.