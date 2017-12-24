Katar'ın hisseleri, 8 yılın en düşük seviyesine geriledi

24 Aralık 2017

Suudi Arabistan ve müttefiklerinin ambargosu nedeniyle Katar'ın hisseleri, son 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bloomberg News'in haberine göre, Katar'ın son üç yılda hızla değerlenen hisseleri, siyasi kriz nedeniyle büyük düşüş yaşadı.

Katar'daki QE Endeksi, Suudi Arabistan dahil bazı Arap ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkileri kestiği haziran ayı sonrasında, dünya çapında en kötü performansa sahip endeks oldu.

Dubai merkezli araştırma şirketi Shuaa Capital'in Başkan Yardımcısı Aarthi Chandrasekaran, Katar dışı banka mevduatlarında, bu yıl yurt dışına büyük bir para akışı yaşandığına dikkat çekti.

Kahire merkezli yatırım bankası EFG-Hermes'in strateji direktörü Simon Kitchen de, "Bölgedeki birçok yatırımcı için Katar bu yılın büyük bölümünde zorlu bir yerdi. Hisselerde büyük düşüş yaşandı" diye konuştu.

Yatırım uzmanları, Katar'ın yeni bütçe yılında özel sektöre ağırlık vereceğini açıklamasının ardından, jeopolitik risklerden daha az etkilenen lojistik ve tüketim alanlarında hisselerin değer kazanmasını beklediklerini vurguluyor.