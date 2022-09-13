Katar'ın ortak olduğu Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru

Katar Yatırım Fonu (Qatar Investment Authority-QIA), Avrasya Tüneli’nin yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK HoldCo Pte. Ltd.’nin bir kısım hissesini alıp Avrasya Tüneli’ne ortak oldu.

2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nin 25 yıl boyunca işletmesinden Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) sorumlu. Söz konusu devralmadan önce Yapı Merkezi ve Güney Koreli SK firması, ATAŞ’ın iki eşit ortağı konumundaydı. Katar Yatırım Fonu'nun projeye ne oranda ortak olduğu ise bilinmiyor.

Toplam 91 milyona yakın araç geçiş yaptı

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayılarına ilişkin bilgi verdi. Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli'nden 5-11 Eylül döneminde 455 bin 746 aracın geçiş yaptığını belirterek, "8 Eylül'de 67 bin 982 araçla günlük geçiş rekoru kırıldı." ifadesini kullandı.

Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs itibarıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vermeye başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü tüneli kullandı. 2016'dan bu yana Avrasya Tüneli'nden toplam 90 milyon 804 bin araç geçti. İstanbul'da ulaşımın her modunda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla İstanbul trafiğini rahatlatırken vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Vaktimizi de enerjimizi de aklımızı, fikrimizi de yalnızca milletimize harcıyoruz."