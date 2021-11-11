Katarlı ürün ve hizmet üreticileri Türkiye’de müşteri arayacak

Mehmet KAYA

ANKARA - Katar’da faaliyet gösteren firmalar bu kez Türkiye’ye ürün satmak amacıyla geliyor. Katar üretici firmaları ile olası Türk alıcı firmaları 16-17 Kasım günleri arasında İstanbul’da bir araya gelecek. Katar, başlıca üretimi ile ihraç ürünü doğalgaz olan ve diğer ürünlerde ağırlıklı olarak ithalatçı konumda bulunan bir ülke. Buna karşılık Katar Kalkınma Bankası, ülkenin ürettiği bazı ürünlerde ihracatı geliştirme programı yürütüyor. Katar Kalkınma Bankası’nın Türkiye ayağında, Grant Thornton’un organizasyonuyla Katar bu kez ürettiği ürünleri ihraç için olası alıcılarla bir araya gelecek.

DÜNYA’ya bilgi veren Grant Thornton Türkiye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı Aziz M. Hatipağaoğlu, Katar’ın, alüminyum külçe, polipropilen ve polietilen, kozmetik, ilaç, hizmet sektöründe ise fintek, uzaktan eğitim ve etkinlik yönetimi gibi alanlardaki firmalarının Türkiye’de olası alıcılarla buluşturulacağını söyledi. Aziz Hatipağaoğlu, Katarlı firmaların Türkiye üzerinden balkan, Avrupa coğrafyasına erişim, Türkiye’nin Katar üzerinden de Güney Asya’ya erişim imkanı sağlayabildiğini belirterek, her iki ülkenin mevcut potansiyelleri gerçekleştirmesi durumunda beş yıl içinde 5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacminin mümkün göründüğünü açıkladı. Türkiye ile Katar dış ticareti 2019’da 1,4 milyar dolarken, salgın yılı olan 2020’de 1.3 milyar dolara düşmüştü.

Yüzde 20 ilave hacim oluşabilir

Etkinliğin, 10 dolayında Katar’lı satıcı ve olası alıcılara yönelik yüz yüze görüşmeler şeklinde organize edildiğini ve Türk alıcı firmaların etkinlik sayfası (www.qatarb2b.net) üzerinden başvurularının alınmasına devam ettiğini kaydeden Hatipağaoğlu, “Katar tarafının ihracat yönünde bir beklentisi var ama aynı zamanda ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik de bir proje oluşur mu diye de bakılacaktır” dedi. Etkinlik sonrası firmaların olası işbirliklerinin takip edileceğini kaydeden Hatipağaoğlu, sonuçta, yüzde 20 ilave ticaret doğacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Etkinliğin, somut bir amacı olsa da taraflar açısından geniş bir perspektifte olası fayda sunduğunu kaydeden Aziz Hatipağaoğlu, “Geçtiğimiz iki yıl içinde yaşadığımız pandemi, ekonomimiz için bazı maliyetleri de beraberinde getirdi ve bu sürede işletmelerin önemli kayıpları oldu. Düzenlediğimiz etkinlik ile işletmeler bu kayıpların en azından bir kısmını telafi edebilme fırsatı yakalayabilir. Katar üzerinden hem Körfez ülkelerinde hem de Asya ülkelerinde etkin olma şansını değerlendirebilir. Katarlı işletmeler ise bu bölgedeki en önemli pazar olan Türkiye’ye girerek hem küresel pazara eklemlenmek için bir alan bulmuş olacaklar hem de buradaki deneyimlerini Balkanlar, Doğu ve Kuzey Avupa, Rusya, Türki Cumhuriyetleri gibi bölgelere yayma fırsatı yakalayacaklar. Katarlı işletmeler için Türkiye bölgesel ve küresel pazara dahil olmak için önemli bir üs niteliğinde” diye konuştu.