Katılım bankaları 213,9 milyar TL’lik sukuk ihraç etti

Sukuk, küresel İslami fi­nans sektörünün en önemli sermaye piyasası ürünlerinden biri olarak öne çı­karken, hem bireysel hem de ku­rumsal yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı haline geldi. Tür­kiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlenen bilgilere göre, katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık su­kuk ihracı gerçekleştirdi.

Bu ih­raçların ortalama vadesi 139,9 gün olurken, ihraçların yüzde 99,53’i yönetim sözleşmesine da­yalı, yüzde 0,5’i alım satıma da­yalı olarak gerçekleştirildiği gö­rüldü. Söz konusu ihraç tutarının yüzde 90,65’i nitelikli yatırımcı­ya satış yoluyla yapıldı. Halka arz yoluyla yapılan satışların ora­nı yüzde 9,33, tahsisli satışların oranı ise yüzde 0,02 oldu.

Toplam tutar 740 milyarı aştı

Geçen yıl en fazla sukuk ihra­cı 76,3 milyar lira ile Ziraat Ka­tılım Bankası tarafından yapıldı. Albaraka Türk 49,3 milyar lira, Emlak Katılım Bankası 39,7 mil­yar lira, Vakıf Katılım Bankası 27,1 milyar lira, Türkiye Finans 12,4 milyar lira, Kuveyt Türk 5,6 milyar lira, Dünya Katılım Ban­kası 2,5 milyar lira ve Hayat Fi­nans 1 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.

İstatistiklerin tutulmaya başlandığı 2013’ten 2025 sonu­na kadar toplamda 740,5 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleşir­ken, bu ihraçların ortalama va­desi 140,9 gün oldu. Sukuk ya­pısına göre ihraç hacimlerine bakıldığında, 659,8 milyar lira­sı yönetim sözleşmesine dayalı olarak belirlenirken, 78,1 milyar lirası hibrit yapıya, 1,4 milyar li­rası alım satıma dayalı ve 1,2 mil­yar lirası sahipliğe dayalı şekilde ihraç edildi.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 86,1’i nitelikli yatırımcı­ya satış şeklinde gerçekleştirilir­ken, yüzde 8,6’sı halka arz yoluy­la, yüzde 5,3’ü ise tahsisli satış yoluyla yapıldı. 12 yıllık dönem­de en fazla sukuk ihracı 178,3 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından gerçekleş­tirildi. Albaraka Türk 133,6 mil­yar lira, Emlak Katılım Bankası 125,7 milyar lira, Vakıf Katılım Bankası 116,5 milyar lira, Kuveyt Türk 98,4 milyar lira ve Türkiye Finans 84,6 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.