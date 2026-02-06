Google Haberler

Katılım bankaları 213,9 milyar TL’lik sukuk ihraç etti

Katılım bankaları 2025'te 213,9 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirirken, bu ihraçların ortalama vadesi 139,9 gün oldu. Bu dönemde en fazla sukuk ihracı 76,3 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından yapıldı.

Sukuk, küresel İslami fi­nans sektörünün en önemli sermaye piyasası ürünlerinden biri olarak öne çı­karken, hem bireysel hem de ku­rumsal yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı haline geldi. Tür­kiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlenen bilgilere göre, katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık su­kuk ihracı gerçekleştirdi.

Bu ih­raçların ortalama vadesi 139,9 gün olurken, ihraçların yüzde 99,53’i yönetim sözleşmesine da­yalı, yüzde 0,5’i alım satıma da­yalı olarak gerçekleştirildiği gö­rüldü. Söz konusu ihraç tutarının yüzde 90,65’i nitelikli yatırımcı­ya satış yoluyla yapıldı. Halka arz yoluyla yapılan satışların ora­nı yüzde 9,33, tahsisli satışların oranı ise yüzde 0,02 oldu.

Toplam tutar 740 milyarı aştı

Geçen yıl en fazla sukuk ihra­cı 76,3 milyar lira ile Ziraat Ka­tılım Bankası tarafından yapıldı. Albaraka Türk 49,3 milyar lira, Emlak Katılım Bankası 39,7 mil­yar lira, Vakıf Katılım Bankası 27,1 milyar lira, Türkiye Finans 12,4 milyar lira, Kuveyt Türk 5,6 milyar lira, Dünya Katılım Ban­kası 2,5 milyar lira ve Hayat Fi­nans 1 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.

İstatistiklerin tutulmaya başlandığı 2013’ten 2025 sonu­na kadar toplamda 740,5 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleşir­ken, bu ihraçların ortalama va­desi 140,9 gün oldu. Sukuk ya­pısına göre ihraç hacimlerine bakıldığında, 659,8 milyar lira­sı yönetim sözleşmesine dayalı olarak belirlenirken, 78,1 milyar lirası hibrit yapıya, 1,4 milyar li­rası alım satıma dayalı ve 1,2 mil­yar lirası sahipliğe dayalı şekilde ihraç edildi.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 86,1’i nitelikli yatırımcı­ya satış şeklinde gerçekleştirilir­ken, yüzde 8,6’sı halka arz yoluy­la, yüzde 5,3’ü ise tahsisli satış yoluyla yapıldı. 12 yıllık dönem­de en fazla sukuk ihracı 178,3 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından gerçekleş­tirildi. Albaraka Türk 133,6 mil­yar lira, Emlak Katılım Bankası 125,7 milyar lira, Vakıf Katılım Bankası 116,5 milyar lira, Kuveyt Türk 98,4 milyar lira ve Türkiye Finans 84,6 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
