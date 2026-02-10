Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: Erken BES’te katılımcı sayısı 4 yılda 15 kat arttı
BES’te 18 yaş altı katılımcı sayısı 2026 Ocak itibarıyla 1,9 milyonu aştı. Katılım Emeklilik, Erken BES katılımcı sayısını 4 yılda 194 bin 938’e yükselterek, yaklaşık 15,4 kat büyüttüklerini duyurdu. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin uzun vadeli bakış açısının güçlendiğine söyledi.
Türkiye’de uzun vadeli tasarrufun temel yapı taşlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımcı sayısı ve fon büyüklüğündeki artışla büyümesini sürdürüyor. 18 milyon katılımcıya ve 2 trilyon TL fon hacmine ulaşan sistemde, özellikle 18 yaş altı katılımcıların payı dikkat çekici biçimde artıyor. Büyümesini devlet katkısının yanı sıra, güçlü organizasyon yapısı, artan fon çeşitliliği ve uzun vadeli performans ile sürdürülebilir kılan BES, son beş yılda enflasyonun üzerinde performanslarıyla ortalama yüzde 824 getiri sağlayan fonları aracılığıyla yatırımcılarına uzun vadeli değer sunmaya devam ediyor. Sistem, bireylerin emeklilik dönemine yönelik güvenli birikim yapmalarına imkân tanırken uzun vadeli fonlarla sermaye piyasaları ve reel sektör için kaynak yaratıyor. Katılım Emeklilik de 2021 yılı sonunda 12 bin 605 olan Erken BES katılımcı sayısını 2026 Ocak ayı sonunda 194 bin 938’e taşıdığını açıkladı. Böylece şirketin, dört yılda yaklaşık 15,4 kat büyüme sağlayarak yıllık ortalama yüzde 97’ye yaklaşan bir artış yakaladığı belirtildi. 2025 yılı içinde Katılım Emeklilik’i tercih eden 18 yaş altı katılımcı sayısı ise yaklaşık 37 bin kişi artarak yüzde 23,6 büyürken, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki 18 yaş altı BES katılımcılarının yaklaşık yüzde 10,2’si Katılım Emeklilik Erken BES ürününü tercih ettiği kaydedildi.
“Erken BES, geleceğe yapılan bilinçli bir yatırım”
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Erken BES’e yönelik artan ilgiyi değerlendirirken ailelerin uzun vadeli bakış açısının güçlendiğine dikkat çekti. Sincek, Erken BES’in yalnızca bir finansal ürün olmadığını, çocukların geleceğine yönelik sürdürülebilir ve bilinçli bir birikim anlayışını temsil ettiğini vurguladı. 2025 yılını 63 milyar TL toplam fon büyüklüğüyle kapatan Katılım Emeklilik, 2026 Ocak ayı sonu itibarıyla 76 milyar TL fon hacmine ulaştı. Bu artış hem BES’e olan ilginin hem de şirketin fon yönetimi performansının güçlendiğine işaret ediyor.
18 yaş altı BES hızla gelişiyor
18 yaş altı BES ise son yıllarda sistemin en hızlı gelişen alanlarından biri olarak öne çıkıyor. 2021 yılı sonunda BES içindeki payı yüzde 2,4 olan 18 yaş altı katılımcı oranı, 2025 yılsonu itibarıyla yüzde 14,9 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde 181 bin civarında olan 18 yaş altı katılımcı sayısı, 2026 Ocak ayı itibarıyla 1,9 milyonun üzerine çıktı. Sadece 2025 yılı içinde 18 yaş altı BES katılımcı sayısı yaklaşık 300 bin kişi artarak yüzde 18,8’lik bir büyüme kaydetti. Bu artış, ailelerin çocukları adına erken yaşta birikim yapma eğiliminin giderek güçlendiğini gösteriyor.