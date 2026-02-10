Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: Erken BES’te katılımcı sayısı 4 yılda 15 kat arttı

Türkiye’de uzun vadeli ta­sarrufun temel yapı taş­larından biri olan Birey­sel Emeklilik Sistemi (BES), katılımcı sayısı ve fon büyüklü­ğündeki artışla büyümesini sür­dürüyor. 18 milyon katılımcıya ve 2 trilyon TL fon hacmine ulaşan sistemde, özellikle 18 yaş altı ka­tılımcıların payı dikkat çekici bi­çimde artıyor. Büyümesini devlet katkısının yanı sıra, güçlü orga­nizasyon yapısı, artan fon çeşit­liliği ve uzun vadeli performans ile sürdürülebilir kılan BES, son beş yılda enflasyonun üzerinde performanslarıyla ortalama yüz­de 824 getiri sağlayan fonları ara­cılığıyla yatırımcılarına uzun va­deli değer sunmaya devam edi­yor. Sistem, bireylerin emeklilik dönemine yönelik güvenli biri­kim yapmalarına imkân tanırken uzun vadeli fonlarla sermaye pi­yasaları ve reel sektör için kay­nak yaratıyor. Katılım Emeklilik de 2021 yılı sonunda 12 bin 605 olan Erken BES katılımcı sayısı­nı 2026 Ocak ayı sonunda 194 bin 938’e taşıdığını açıkladı. Böylece şirketin, dört yılda yaklaşık 15,4 kat büyüme sağlayarak yıllık or­talama yüzde 97’ye yaklaşan bir artış yakaladığı belirtildi. 2025 yılı içinde Katılım Emeklilik’i tercih eden 18 yaş altı katılımcı sayısı ise yaklaşık 37 bin kişi ar­tarak yüzde 23,6 büyürken, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelin­deki 18 yaş altı BES katılımcıla­rının yaklaşık yüzde 10,2’si Katı­lım Emeklilik Erken BES ürünü­nü tercih ettiği kaydedildi.

“Erken BES, geleceğe yapılan bilinçli bir yatırım”

Katılım Emeklilik Genel Müdü­rü Ayhan Sincek, Erken BES’e yö­nelik artan ilgiyi değerlendirirken ailelerin uzun vadeli bakış açısının güçlendiğine dikkat çekti. Sincek, Erken BES’in yalnızca bir finan­sal ürün olmadığını, çocukların ge­leceğine yönelik sürdürülebilir ve bilinçli bir birikim anlayışını tem­sil ettiğini vurguladı. 2025 yılını 63 milyar TL toplam fon büyüklüğüy­le kapatan Katılım Emeklilik, 2026 Ocak ayı sonu itibarıyla 76 milyar TL fon hacmine ulaştı. Bu artış hem BES’e olan ilginin hem de şir­ketin fon yönetimi performansı­nın güçlendiğine işaret ediyor.

18 yaş altı BES hızla gelişiyor

18 yaş altı BES ise son yıllarda sistemin en hızlı gelişen alanların­dan biri olarak öne çıkıyor. 2021 yı­lı sonunda BES içindeki payı yüzde 2,4 olan 18 yaş altı katılımcı oranı, 2025 yılsonu itibarıyla yüzde 14,9 seviyesine yükseldi. Aynı dönem­de 181 bin civarında olan 18 yaş altı katılımcı sayısı, 2026 Ocak ayı iti­barıyla 1,9 milyonun üzerine çık­tı. Sadece 2025 yılı içinde 18 yaş altı BES katılımcı sayısı yaklaşık 300 bin kişi artarak yüzde 18,8’lik bir büyüme kaydetti. Bu artış, ai­lelerin çocukları adına erken yaşta birikim yapma eğiliminin giderek güçlendiğini gösteriyor.