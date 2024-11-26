Katkı payında zirve 'yeşil enerji'de Yenilenebilir enerji elektrik üretiminin bel kemiği oldu

Türkiye, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde toplam 289,4 teravatsaat (TWh) elektrik üretti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu üretimin yüzde 61,7’si yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi.

Hidroelektrik ilk sırada

Hidroelektrik santralleri, 66,2 TWh üretim ve yüzde 22,9 pay ile bu dönemde Türkiye’nin en büyük elektrik üretim kaynağı oldu. Hidroelektriği, yüzde 21,1 pay ve 61,1 TWh üretimle ithal kömür, ardından yüzde 17,7 pay ve 51,3 TWh üretimle doğal gaz izledi.

Rüzgar ve güneş enerjisi öne çıkıyor

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisi, 30,1 TWh üretimle yüzde 10,4 pay alırken, güneş enerjisinin toplam üretimdeki payı yüzde 8,2 oldu. Güneş enerjisiyle yılın ilk 10 ayında 23,7 TWh elektrik üretildi.

Diğer kaynakların katkısı

Jeotermal enerji, 9,2 TWh üretimle yüzde 3,2’lik bir paya sahipken, biyokütle (atıktan enerji dahil) 8,7 TWh elektrik üretti ve yüzde 3’lük bir pay oluşturdu.

Yerli ve yenilenebilir enerjinin artan payı

Türkiye’nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı, sürdürülebilir enerji politikalarının etkisiyle sürekli artıyor. Bakanlık, bu yılın ilk 10 ayında elektrik üretiminin yüzde 61,7’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını açıkladı.

Enerjide yerli kaynakların önemi

Verilere göre, yerli kömür, 39,2 TWh üretimle toplam üretimin yüzde 13,5’ini oluşturdu. Bu oran, ithal kömüre göre daha düşük olsa da yerli kaynakların enerji arz güvenliği açısından önemini vurguluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdüreceğini belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önümüzdeki dönemde toplam üretimde daha büyük bir paya ulaşması bekleniyor.