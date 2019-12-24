24 Aralık 2019

MEHMET NABİ BATUK / MERSİN

Mersin’de yılın ilk 9 ayında açılan ve kapanan şirket, kooperatif, gerçek kişi ticari işletmesi istatistiklerini değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Mersin, firmalarını sorunlara rağmen koruyor” yorumunda bulundu. Yeni işletmeler ile ilgili olarak da Türkiye’deki girişimci sayısının da arzu edilen sayıda olmadığını söyleyen Kızıltan, Ancak girişimci sayısının artış eğiliminde olduğu için umutlu olduklarını kaydetti. Yeni girişimcilere seslenen Kızıltan, “Firmaların uzun soluklu işletmeler olmasının yanı sıra sadece nicelik değil, niteliğe de odaklanmak ve katma değer üreten firmalar yaratmak zorundayız” diye konuştu.

“Girişimci sayımız arzu edilen düzeyde olmasa da artıyor”

Geçen yıla oranla istatistiklerde olağanüstü bir fark göremediklerini belirten Kızıltan, “Mersin, firmalarını sorunlara rağmen koruyor. Burada aylık azalma ve artışlara değil, daha uzun süreli istatistiklere bakmak gerekir. Dönemsel sorunlardan dolayı bazı tarihlerde bu rakamlar değişir. Kapanış ve açılışlarda artmalar ve azalmalar olur. Ama şu bir gerçek ki, Türkiye genelinde girişimci sayımız arzu edilen düzeyde olmasa da artıyor” dedi.

MTSO olarak yeni kurulan işletmeleri desteklemek amacıyla yaptıkları çalışmalardan da bahseden Kızıltan, şirketlere kurumsallaşma eğitimi verdiklerini belirtti. Sanayi Akademi projesiyle var olan işletmelerin ikinci, üçüncü nesillerine eğitimler verdiklerini söyleyen Kızıltan, “KOBİ Akademi Projesi’yle de yeni kurulan şirketlerin daha uzun soluklu işletmeler olmasını sağlayacak, SGK konusundan finansmana, muhasebeden kurumsallaşmaya ve vergi mevzuatına kadar her türlü eğitimi vererek, KOBİ’lerin iş hayatına güçlü şekilde başlamalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.