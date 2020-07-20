Katmerciler’in zırhlı muharebe aracı Hızır Afrika yolunda

20 Temmuz 2020

Tanıtımı 2016 yılında yapılan ve 2019 yılında bir Afrika ülkesinden gelen siparişle seri üretimine başlanan Hızır’ların ilk bölümü TIR’lara yüklenerek yola koyuldu. Katmerciler tarafından geliştirilen Hızır’ın 20.7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması 2019 yılının temmuz ayında imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında teslimatlar bu yılın sonuna kadar tamamlanacak. Sınır güvenliği için tasarlanan özel versiyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giren Hızır, sınırları korumada aktif göreve başlamasından çok kısa süre sonra ilk ihracatını da fiilen gerçekleştirmiş ve bir dost ülkenin savunmasında görev üstlenmiş oldu.

Afrika pazarına yenileri eklenecek

Katmerciler, 20.7 milyon dolar büyüklüğe sahip bu ihracatla birlikte 2020 yılında yüksek düzeyde ihracat geliri bekliyor. Şirket, yıl sonunda yaklaşık 45 milyon dolarlık ihracat geliri öngörüyor.

Hızır’ların ilk partisinin araçlara yüklenerek yola çıkartılmasının ardından bir açıklama yapan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, “Hızır bizim ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız oldu. Uzun yıllardır sivil ekipman tarafından elde ettiğimiz ihracat başarısını savunma alanında da tekrarlamak istiyoruz. Hızır’la yeni bir kapı daha açtık. Farklı ihtiyaçlara uygun geliştirdiğimiz nitelikli diğer araçlarımızla bu başarının devamını getireceğiz. Sivil ekipmanda olduğu gibi savunma sektöründe de ihracatımızı artırarak Katmerciler’i büyütmek, uluslararası ölçekte marka bilinirliğimizi ve kârlılığımızı yükseltmek, ülke ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz” dedi.

“İhracatta beklentimiz yüksek”

Pandemi sürecinden etkilenen ülke ekonomisinin toparlanmaya başladığına, son sanayi verilerinin de buna işaret ettiğine dikkat çeken Katmerci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katmerciler olarak pandemi sürecinin olumsuz etkilerini minimumda tutmak üzere aldığımız önlemleri başarıyla hayata geçirdik. Faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettirdik. Önlemlerimiz sayesinde hiçbir istihdam kaybı yaşamadığımız gibi kısa süreli çalışma ödeneği veya asgari ücret desteği gibi devlet desteklerinden faydalanmak zorunda kalmadık. Aynı kadro ve artan performansla yolumuza devam ediyoruz. Savunma sanayii, ülke ekonomisinin pandeminin yarattığı sıkıntıları atlatmasında başat bir rol oynuyor. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı İSO 500 verileri de bunu ortaya koydu. Biz de üretimimizle, yüksek ihracatımızla normalleşme sürecine katkı sunan şirketlerden birisi olacağız.”

Katmerciler’in her zaman ihracata özel bir önem verdiğini ve gelirlerinin yarısından fazlasını ihracattan elde etmeyi stratejik bir hedef olarak belirlediğini vurgulayan Frukan Katmerci, “2020 yılı, 40-45 milyon dolarlık seviyesiyle en yüksek ihracat yaptığımız yıllardan birisi olacak. Savunma araçlarımızdan aldığımız destekle bu ihracat performansını büyüterek sürekli hale getirmeyi ve toplam gelirler içindeki payını artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Segmentinin en güçlüsü

Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 3. High-Tech Port by MÜSİAD fuarında yapılan ve beğeni toplayan Hızır, Türk savunma sanayiinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, en güçlü taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkat çekiyor. Türk mühendisliği ürünü olan Hızır, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğine sahip, 4x4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde.

Hızır, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. NATO standartlarında geliştirilen ve tüm performans ve patlama testlerinden başarıyla geçen aracın mayına karşı üst düzey koruma sağladığı, yurtdışı bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilerek onaylandı.

Hızır, aynı zamanda, komuta kontrol aracı, KBRN aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegre edildiği silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı ve benzeri çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç olma özelliğine sahip.