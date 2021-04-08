Kavcıoğlu, G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya geldiklerini söyledi.



Kavcıoğlu twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantıda COVID-19 Eylem Planı’ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.



TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Toplantıda, Merkez Bankası olarak G20 Eylem Planı'nın güncellenmesi, ekonomilerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir finansman, finansal düzenlemeler ile iklim değişikliği gibi birçok önemli konuda görüşlerimizi paylaştık." açıklaması yer aldı.