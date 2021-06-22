Kavcıoğlu: TL'nin değerini korumak için politika adımlarını atacağız

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ni (TBB) ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Reuters'in haberine göre toplantıda Kavcıoğlu:

- TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği sinyalini verdi.

- TL’nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağı mesajını verdi.

- Yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtti.

- TL’nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağı mesajını verdi.

- Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı oldukları mesajını verdi.