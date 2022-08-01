Kavcıoğlu, TOBB Sektör Meclisleri toplantısına katılacak

ANKARA-DÜNYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri müşterek toplantısı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla yarın yapılacak.

Toplantıda, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasının ardından TCMB Kavcıoğlu’nun bir sunum yapacağı ve soruları yanıtlayacağı öğrenildi. Ayrıca her bir meclis de kendi sektörüne ilişkin olarak bilgi verecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların kredi verme konularında çekingen davrandığını ve finansmana erişimin zorlaştığını belirtmişti. Finansmana erişim konusu aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı’nın da gündeminde bulunuyor.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, üretimin artırılması için oluşturulan uygun koşullu kredi paketlerinin firmalarca döviz alımında kullanıldığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Ayrıca 30 Temmuz günü İstanbul Sanayi Odası’ndaki toplantıda firmaların yüksek miktarlı stok artışına gitmesini de eleştirmişti.

TOBB’daki toplantıda da Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin sunumunun ardından, sektör meclisi sözcülerinin sorularını da yanıtlaması bekleniyor.