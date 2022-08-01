  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Kavcıoğlu, TOBB Sektör Meclisleri toplantısına katılacak
Takip Et

Kavcıoğlu, TOBB Sektör Meclisleri toplantısına katılacak

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yarın yapılacak TOBB Sektör Meclisleri müşterek toplantısına katılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA-DÜNYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri müşterek toplantısı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla yarın yapılacak.

Toplantıda, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasının ardından TCMB Kavcıoğlu’nun bir sunum yapacağı ve soruları yanıtlayacağı öğrenildi. Ayrıca her bir meclis de kendi sektörüne ilişkin olarak bilgi verecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların kredi verme konularında çekingen davrandığını ve finansmana erişimin zorlaştığını belirtmişti. Finansmana erişim konusu aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı’nın da gündeminde bulunuyor.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, üretimin artırılması için oluşturulan uygun koşullu kredi paketlerinin firmalarca döviz alımında kullanıldığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Ayrıca 30 Temmuz günü İstanbul Sanayi Odası’ndaki toplantıda firmaların yüksek miktarlı stok artışına gitmesini de eleştirmişti.

TOBB’daki toplantıda da Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin sunumunun ardından, sektör meclisi sözcülerinin sorularını da yanıtlaması bekleniyor.

 

Güldağ: Piyasa ile inatlaşmak Türkiye'ye enerji katmazGüldağ: Piyasa ile inatlaşmak Türkiye'ye enerji katmazEkonomi

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’dan bankalara iş dünyasına destek çağrısıTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’dan bankalara iş dünyasına destek çağrısıEkonomi

 

İSO toplantısında stokçuluk tartışmasıİSO toplantısında stokçuluk tartışmasıEkonomi

 