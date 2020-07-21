Kaya Çiftliği, hedefine Avrupa ile Ortadoğu'yu aldı

21 Temmuz 2020

Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticileri arasında yer alan Kaya Çiftliği, bu yılın ilk yarısında yüzde 40’a varan oranda büyüme gerçekleştirdi. Yurtiçi perakende pazarında yakaladığı başarıyı yurtdışına da taşımayı planlayan Kaya Çiftliği, hedefine Avrupa ile diğer Ortadoğu ülkelerini aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaya Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Zülfikar Kaya, “Yıla girerken yurtdışı ve HORECA hedeflerine ağırlık verdik. 2020'nin ilk yarısında yüzde 40’a varan oranda büyüme gerçekleştirdik. Günde 200 ton, ayda 6 bin ton süt işleme kapasitesine ulaştık. Şimdi en önemli hedefimiz yakaladığımız başarıyı yeni pazarlara ve ihracata taşımak. Türk kahvaltısını dünyaya tanıtacağız.” dedi.

Bu yıla dair hedeflerinin başında ihracat ile yeni pazarların geldiğini belirten Kaya, ihracata dair ilk adımı Ortadoğu'ya açılarak attıklarını, şu anda ürünlerinin Kuveyt'teki ulusal ve yerel marketlerde yer aldığını söyledi. Katar'a ise sevkiyatlarının sürdüğünü açıklayan Kaya, "Bu yıl ki hedefimiz Avrupa ve diğer Ortadoğu ülkeleri. Burada da hedefimizi ilk etapta Almanya ve Dubai olarak belirledik. Görüşmelerimiz sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Franchise ile yeni illere açılacak

Bu yıl içinde yeni mağazalar ile yeni yeni illerde yer almayı planladıklarını söyleyen Zülfikar Kaya, bu noktada her ay yüzlerce franchise ön talep başvurusu aldıklarını, franchise bedellerinin ise mağaza başına ortalama 900 bin TL olduğunu açıkladı.

Franchise hizmetini anahtar teslim verdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti: "Burada mağazaların merkezi konumda ve cephesinin en az 8 metre olmasına, yüksek girişli ve teşhir için 80-100 arası, depolama için de en az 40 metrekarelik alana sahip olmasına dikkat ediyoruz. Bu noktada hedeflerimizde özellikle Ankara öne çıkıyor. Ancak girmediğimiz diğer illerden ve büyükşehirlerden gelecek talepleri de değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra iç pazarda HORECA sektörüne yöneldik. Burada da önemli başarılara imza atıyoruz. Lojistikte yaptığımız yatırımla maliyetlerimizden tasarruf yapmayı hedefliyoruz. Şu anda 21 ilde 109’a ulaşan satış mağazalarımız var. Günlük 200 tonluk süt işleme kapasitemizin yarısını kullanıyoruz. Yıllık 12 bin ton sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Lojistik operasyonlarımızın yüzde 98’ini kendi bünyemizde yürütüyoruz.”

Tüketiciye toplam 700 kalem ürün sunuyor

Kaya Çiftliği olarak İpsala’daki 62 dönüm arazi üzerinde kurulu fabrikasında ve İstanbul-Sultanbeyli’de 10 bin metrekare üzerine konumlanan genel müdürlük binası ve lojistik merkezinde toplam 850 çalışan istihdam ettiklerini bilgisini veren Zülfikar Kaya, beyaz peynir, yoğurt, kaşar peyniri, yöresel ürünler ve tereyağı gibi beş ana grup altında 140 çeşit ürüne sahip olduklarını söyledi. Tüketiciye toplam 700 kalem ürün sunduklarına dikkati çeken Kaya, "Otomasyona verdiğimiz öncelikle yatırımlarımızı geliştirdik. İnsan kaynağımızın kalitesini sürekli eğitimlerle artırarak 2019 için belirlediğimiz hedeflerin yüzde 120 üzerine çıktık. 2020 yılının geri kalanında da yeni şubeler açmaya devam edeceğiz. Franchise başvurularını değerlendirmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.