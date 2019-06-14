Kayapa OSB, çevreye duyarlı teknolojik firmalarla büyüyecek
Islah sürecini tamamlayarak OSB hüviyetini kazanan Kayapa, bundan sonraki süreçte teknolojik, çevreci ve katma değeri yüksek üretim yapan firmaları bölgeye çekmek istiyor... Esra Özarfat'ın haberi...
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