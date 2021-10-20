Kayda bağlanmıştı, bu kez ihracatı yasaklanıyor

Ali Ekber YILDIRIM

Ticaret Bakanlığı gübre ihracatının tümüyle yasaklanması için tebliğ hazırladı. Tebliğin bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanması ve ihracat yasağının 21 Ekim 2021 itibariyle başlaması bekleniyor.

Gübrede durdurulamayan fiyat artışını önlemek için Ticaret Bakanlığı 12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile gübreyi ihracatı kayda bağlı mallar listesine almıştı.

Ancak bu önlem de fiyat artışını durduramadı. Bu kez gübre ihracatının tümüyle yasaklanması yönünde karar alındı. 21 Ekim'den itibaren geçerli olacak yasak kararının bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

Tümden yasak doğru değil

Gübre sektörü temsilcileri bazı gübre çeşitlerinin ihracatının yasaklanmasının normal olduğunu ancak toptan bir yaklaşımla organik, sıvı her türlü gübre çeşidinin yasaklanmasının yanlış olacağını ifade ediyor. Bağlantısı yapılmış, sözleşmesi imzalanmış, bedeli alınmış ürünler olduğunu belirten sektör temsilcileri, ihracat yasağının da fiyatları düşürmeyeceğini iddia ediyor.

Sektör temsilcileri; "Gübrede küresel bir kriz var. Fiyat verilemiyor. Hammadde fiyatları anormal arttı. Gübre fiyatları sadece Türkiye'de değil, dünyada da artıyor. Hammadde ile ilgili büyük sorun var. Ayrıca Türkiye, gübrede dışa bağımlı olduğu için döviz kurundaki artışa bağlı olarak da fiyat artıyor. Dövizdeki artış durdurulmalı" görüşünü savunuyor.