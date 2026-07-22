Kayısı üreticisi ayakta: Fiyat tartışması büyüyor!

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, Malatya'da kayısı üreticilerinin hasat döneminde ciddi mağduriyet yaşadığını belirterek, bazı ihracatçıların piyasayı yönlendirmeye çalıştığını öne sürdü.

Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından üreticilerin bahçelerini yeniden ayağa kaldırmak için büyük emek harcadığını söyleyen Kılınç, bu yıl da düşük rekolteye rağmen üreticinin beklediği fiyatı bulamadığını ifade etti.

200 TL'ye alıp 1.000 TL'ye satıyorlar

Kılınç, bazı ihracatçıların tedarikçilere kayısı alımı yapmamaları yönünde talimat verdiğini iddia ederek, üreticinin zor durumda bırakıldığını savundu. Hasat için işçi çalıştıran üreticinin şimdi ürününü satarak maliyetlerini karşılamaya çalıştığını belirten Kılınç, "Piyasada bin liraya satılan kayısıyı üreticiden 200 liraya almaya çalışıyorlar. Bu yaklaşım kabul edilemez. Üreticinin emeği hiçe sayılıyor." dedi.

"Üretici düşük fiyata ürününü satmasın"

Üreticilere de çağrıda bulunan Kılınç, ürünlerin değerinin altında satılmaması gerektiğini belirterek "Kayısı üreticisi beş ihracatçıdan büyüktür. Eğer onlar almıyorsa üretici de satmasın. Bu ürünün alıcısı mutlaka bulunacaktır. Dünyanın tükettiği bir ürünü birkaç kişinin piyasayı yönlendirmesine bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

TMO'ya müdahale çağrısı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) artık piyasaya girerek alımlara başlaması gerektiğini belirten Kılınç, üreticinin yalnız bırakılmaması çağrısında bulundu. Kayısının TMO'nun alım listesinde yer aldığını hatırlatan Kılınç, kurumun alımlara başlayarak piyasada denge sağlaması gerektiğini ifade etti.