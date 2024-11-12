Kayıt dışı istihdamla mücadele sürüyor: 10 ayda 1,6 milyar lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetim sonuçlarını paylaştı. Bakan Işıkhan, çalışma hayatında güvenliğin sağlanması ve çalışan haklarının korunması adına titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 100 bin 500 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda, 17 bin 284 kayıt dışı çalışan ve 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildi. Ayrıca, 1713 sahte iş yeri belirlendi. İhlaller sonucunda 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandı.

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik haklarının korunmasının, güvenli bir çalışma hayatının teminatı olduğunu vurgulayarak, denetimlerin süreceğini ifade etti.