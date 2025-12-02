“Kayıtdışı iş yapmak istemiyoruz” diyen Sönmez: Vergi sistemi kuyumcuyu kayıt altından uzaklaştırıyor

Ferit PARLAK/ANKARA

ferit.parlak@dunya.com

Altının muhasebeleş­tirilmesi ve alım sa­tım vergisinde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu­ğuna dikkat çeken Anka­ra Kuyumcular ve Saatçiler Oda­sı Başkanı Timuçin Sönmez, “Mevcut muhase­be ve ver­gi siste­mi, altın sahibini ve alışverişiy­le iştigal olanı kayıtdışına çık­maya zorluyor” uya­rısında bulundu. Devle­tin altın ve mücevher sektörü­nü kayıt altına almak istediğini dile getiren Sönmez, “En önemli konumuz altının muhasebeleş­tirilmesi ve kayıt altına alınma­sı. Devlet sektörü kayıt altına al­mak istiyor, sektör ise kayıt al­tında olmayı devletten daha çok istiyor. Ama mevcut düzenleme kayıt altında olmaktan uzaklaştı­rıyor. Düşünün bir mal varlığınız var ve sistem sizin bu mal varlı­ğınızı, bir hırsız gibi, bir kaçakçı gibi saklamak zorunda bırakıyor. Böyle davranmayı hiçbirimiz is­temiyoruz, kimse istemez” diye konuştu.

“185 bin lira limiti turistleri tedirgin ediyor”

Sönmez 10 Aralık’ta bakanlık­ların temsilcilerinin de katılaca­ğı Başkanlar Kurulu Çalıştayı’nı işaret ederek, “Bu toplantıda mu­hasebeleştirmeden sahtecilikle mücadeleye tüm sorunlarımızı anlatacağız. Kiralamadan alışve­rişte kimlik, pasaport zorunlulu­ğu limiti gibi konularda da öneri­lerimizi sunacağız. Kayıt altında bir sektörün üretimini, kalitesi­ni, güvenirliliğini, istihdamını ve ihracatını artırmak tek hedefi­miz” dedi. Mücevher sektörünün 10 ayda 6.7 milyar dolarlık ihra­cat gerçekleştirdiğine ve bunun katlanarak artabileceğine vur­gu yapan Sönmez, “Yurtiçinde de turistlere satışı artırabiliriz. Ama 185 bin liranın üzerinde al­tın alırken form doldurmalarını ve pasaport fotokopisi vermele­rini istiyoruz. Bu turistleri tedir­gin ediyor” ifadelerini kullandı. Sönmez, “185 bin lira limiti bir­kaç yıl önce belirlendi. O tarihten buyana altının ons fiyatı ve döviz fiyatı katlanarak arttı. Dünyada bunun örnekleri var ve limiti 15 bin dolar olarak belirlemişler. Ya­ni 600-700 bin liraya denk geli­yor. Limit tutarının tekrar belir­lenmesi, turistlerin alım yapma­sını kolaylaştıracaktır” dedi.

“Yıldıracak kadar detaylı belge isteniyor”

MASAK tarafından yapılan denetimlerin haklı olmakla be­raber, yerli ve yabancı müşterile­ri yıldıracak kadar detaylı belge istenmesinin hem ticarete hem de dolaylı olarak ihracata engel olduğunun altını çizen Sönmez, kuyumculuk sektörünün kara para ile mücadelede üzerine dü­şeni yaptığını ancak uygulamala­rın sahada daha öngörülebilir ve sade hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Sönmez, yüksek tutarlı işlemlerde kimlik tespiti gibi yü­kümlülüklerin zaten kuyumcu­lar tarafından yerine getirildiği­ni, şüpheli işlemlerin de mevzuat gereği ilgili kurumlara bildirildi­ğini hatırlatarak, “Biz hem devle­timizin yanında durmak hem de müşteriyi ürkütmeyen, ticareti tıkamayan bir sistem istiyoruz.” diye konuştu. Her meslekte iyiler olduğu kadar kötülerin de bulun­duğunu belirten Timuçin Sön­mez sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyileri kötülerle aynı sepete koyarsak onları da kaybederiz. Kuyumculuk mesleğinin dışına çıkanlara gereği yapılmalı, ku­yumculuk mesleğini icra eden­ler de masumiyet karinesinden yararlanmalı. Kaçak altının ne olduğu, kimin tarafından üretil­diği, ayarı belli değil. Dolayısıyla kaçak altın ile üretilerek satışa sunulan ürünlerde ayar sorunu var ve kuyumcu da müşteri de za­rar görüyor. Kuyumcunun bunu anlaması mümkün değil.” Sön­mez, Darphane ürünlerinin çok değerli olduğunu ve onların tak­lit edilmesi sorununun da ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çe­kerek, “Aslı ile kopyasını ayırmak mümkün olmayınca vatandaş da mağdur oluyor” açıklaması yaptı. Sönmez, sahte altınla mücadele­de teknolojinin önemine de vur­gu yaparak, altının saflığını ve ayarını tespit eden altın test ci­hazlarının kullanımının yaygın­laşmasının hem tüketici hem de kuyumcu açısından hayati oldu­ğunu söyledi. Sönmez, bu amaçla kullanılan altın test cihazları gibi teknolojik ürünlerin, Darphane ve piyasadaki altınların ayarının tespitinde önemli bir güven un­suru oluşturduğunu ifade etti.

“Takı sahteciliğinde teknoloji desteğine ihtiyaç var”

Sönmez, 10 Aralık’ta Baş­kanlar Kurulu toplantısı ya­pıyoruz, 11 Aralıkta kamunun (Adalet, İçişleri, Hazine, Tica­ret bakanlıkları ile RTÜK) ka­tılacağı bir ATO Meclis Salo­nu’nda bir Çalıştay yapacakları­nı ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye genelindeki bütün ku­yumculuk sektörü oda ve dernek başkanları da katılacak. 20 ta­ne sektör sorunu belirledik. Ör­neğin, sahte altınla ilgili sıkın­tılar çok arttı. Sahtekarlığın sı­nırı yok, çeşidi çok. Hatta bugün darphanenin bastığı altınların replikalarından, altın olmayan ürünlerin ileri teknoloji ile altın gibi kaplanarak kuyumcuların dolandırılması noktasına ulaştı. Sahteciliği ikiye ayırmak lazım. Biri kuyumculara, diğer nihai tü­keticiye yönelik yapılan.”

Cumhuriyet altını, çeyrek al­tın denilen has altınları paketli de olsa, ayarının düşük olduğunu ya da hiç altın olmadığını tespit eden cihazlar bulunduğuna dik­kat çeken Sönmez, “İthal etmeye de başladık. Hem ekonomik, hem küçük ve yüzde 99’luk doğruluk payına sahip. Bu makinelerle has altında sahtecilik konusunu aş­maya başladık. Takıların kontrol edilmesi kısmı ise biraz sorun­lu. XRF makineleri var ve bunlar 50 binden başlayıp 100 bin do­lara kadar fiyatlı makineler. Ha­cim olarakta büyük. Kuyumcu mağazalarının metrekareleri ise bunlar için küçük kalıyor. Bu ne­denle takıları kontrol edemiyor kuyumcular. Bunun için de or­tak bir sistem, platform üzerinde çalışıyoruz” ifadesini kaydetti. Sönmez, “Çalıştayın arkasından Türk Cumhuriyetleri Kuyumcu­luk Platformu’nu kuracağız. Bü­tün Türki cumhuriyetlerini bir platformda toplayacağız, onların madenleri bizde­ki Know-How işçilikler or­tak bir havuz­da toplana­cak” dedi.

“Sahtecilikte cezalar artırılmalı”

Kuyumcuların çabalarıyla yakalanan sahtecilerin, adli kontrolün ardından kısa sürede bırakıldığının altını çizen Sönmez, “Ankara için pilot bir uygulama geliştirdik. Diğer oda başkanlarımızda örnek almaya başladı. Genelde sahte altın satmaya çalışanlar dış semtlerden başlıyor. Merkeze çok gelmiyorlar. Çünkü emniyet güçlerine uzak kalıyor dış semtler. X bir kuyumcuya böyle bir sahte ürün geldiyse hemen ürün fotoları sisteme giriyor, anında mesaj yoluyla bütün kuyumculara bunu iletiyoruz. Bazı durumlarda suç sabitse şahsın fotoğrafı da iletiliyor. Ankara emniyetinde de 6 kişilik bir ekip kuruldu. Bilgileri onlara da atıyoruz. Bu sistemle, Ankara dışından sahte altın bozdurma amacıyla gelen şahıslar mutlaka yakalanıyor. Yakalatmada başarı oranımız yüzde 95’lerde. Ama sıkıntı şu, biz yakalatıyoruz adliye bırakıyor. Adalet Bakanlığı’ndan cezaların artırılmasını talep edeceğiz” diye konuştu

Altın fiyatı veren TV’lere uyarı

Altın fiyatlarını alt yazı bandından duyuran TV kanallarını da uyaran Sönmez, “TV kanalları ajanstan aldıkları ons fiyatları ile Merkez Bankası’ndan aldıkları dolar fiyatını çarpıp, altın fiyatı diye ekrana yansıtıyor. Burada, fiyat piyasadan alınmadığı için sorunlarla karşılaşılıyor. Müşteri gelip diyor ki, ‘Ben ekranda gördüm, altın bugün 5 bin lira’. Bizde 6 bin lira. Fark, işçilik gibi kalemler var çünkü. Onunla ilgili oda olarak ‘ziynet fiyat’ diye aplikasyon yaptık. Burada her şeyin fiyatları olacak, her ilin fiyatları yer alacak. Biz buradaki fiyatların baz alınarak ekranlara yansıtılması önerisinde bulunacağız. Aplikasyon Ocak ayı içerisinde hizmete alınacak” açıklamasında bulundu.

“Sektöre sahip çıkılmazsa mücevher ithalatı artar”

AgaOne Genel Müdür Yardımcısı Tanyel Yılmaz, mücevher ve takıların Türkiye’de üretilmemesi durumunda bunun ithalatla tedarik edileceğini kaydetti. Yılmaz, “Mücevher ve takıları Türk kuyumcusundan alamazsak İtalyan, Fransız, Hintli kuyumculardan almak durumunda kalırız. Kimse farkında değil ama altınla, gümüşle, elmasla iştigal eden stratejik bir sektördür kuyumculuk. İster üretimi ister perakendesi ister ihracatı, neresinden bakarsanız bakın bir ülkenin en değerli maddi varlıklarından birisi sahip olduğu altın birikimidir. Ona da Türk kuyumcuları sahip çıkmalı, onlar işlemelidir” diye konuştu.

Altında kiralama dönemi

Türkiye’ye getirmek istedikleri yeni altın kiralama modeli ile ilgili bilgiler de veren Yılmaz şunları söyledi: “Şu ana kadar Monetary Metals’in kurduğu pazaryeri sistemi, ABD merkezli olmak üzere uygulandığı İsviçre, Almanya gibi ülkelerde sorunsuz bir yapı kuruldu. Türkiye’de de bunu yasaklayan bir sistem yok ve bildiğimiz kadarıyla insanların altınlarını toplayanlar var. Biz devletimizin yetkilileri ile de iş birliği yaparak sistemi en ufak bir boşluk olmadan kurmak için çalışıyoruz. Belirli teminatları vermeyen, bilançosu, vergi tablosu şeffaf olmayan ve uluslararası standartlarda yeterli olmayan firmalara zaten altın kiralanmayacak. Canı isteyen ‘altın kiralamak istiyorum’ diyemeyecek.”

Yılmaz, altın kiralama modelinin devreye girmesiyle birlikte, öncelikle sistemde yararlanmak isteyen firmaların kurumsal koşulları yerine getirerek kayıt altına girmek sorunda olacağını anlattı. Sistemden altın kiralamak isteyen firmaların şeffaf bilanço, iç denetim raporları ve teminat ile ilgili koşulları sağlamaları halinde üretimde kullanacakları altını satıl almayarak kiralayacaklarını ve bunun da bilançolara ve karlılığa olumlu yansıyacağını anlattı.

Altın sahipleri fiziki altınlarını has olarak mülkiyetlerinde tutacaklarını ve karşılığında yine altın olarak kira geliri elde edeceklerini anlatan Yılmaz, özellikle uluslararası kurumsal yatırımcıların cazip kiralama koşulları olması halinde Türkiye’ye ciddi bir yatırımı altın/ döviz olarak getireceklerini ve bunun da cari dengeyi pozitife çevireceğini belirtti.