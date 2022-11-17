Kayıtlı istihdam artışı son 1 yılda 1 milyon 205 bin oldu

Mehmet KAYA / ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Ağustos ayı itibariyle bir önceki yıl aynı aya göre kayıtlı istihdam artışı 1 milyon 205 bin kişi oldu. Ücretli çalışanları kapsayan 4-a zorunlu sigortalı sayısı da aynı dönemde 1 milyon 56 bin kişi arttı. Esnaf-işverenleri ve kendi hesabına şirket kurarak çalışanları kapsayan 4-b sigortalıların sayısı 65 bin 600, çeşitli statülerde devlet çalışanları da 83 bin 800 kişi arttı. Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 88 oranını korudu. 4-a kapsamında çalışan kişi sayısında Ağustos ayında bir önceki aya göre yüksek artış dikkat çekti. Ağustos ayında bir önceki aya göre artış 379 bin 503 kişi oldu. Ağustos ayı itibariyle işyeri sayısı da 2 milyon 131 bine yükseldi. Ağustos ayında, emekli ya da bağımlı olarak emekli maaşı alanların sayısı Aralık ayına göre 206 bin kişi artarak 13 milyon 850 bin kişiye ulaştı. Bu kişilerin maaş aldığı ana prim ödeyeni kapsayan dosya sayısı ise 202 bin artışla 13 milyon 49 bin kişi oldu. Ağustos ayı itibariyle işyeri sayısındaki hızlı artış sınırlı oldu. SGK’ya prim ödenen işyerleri bazlı hesaplanan, ev hizmetlerinde kısa süreli çalışanların dahil olduğu işyeri sayısı Ağustos ayında bir önceki yıla göre 90 bin 716 adet artarak 2 milyon 131 bine çıktı. Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar adına sigorta ödenen birimler dışarı bırakıldığında ise işyeri sayısında daha yüksek artış olduğu gözlendi. Ağustos ayında yıllık bazda bu kapsamda prim ödenen yerler 15 bin azalmıştı. Ev hizmetleri hariç, NACE sınıfl amasına göre işyeri sayıları 2022 Ağustos ayında bir önceki yıl aynı aya göre 105 bin 469 adet arttı. En yüksek işyeri sayısı artışlar 17 bin 379 ile perakende satış, 14 bin 527 ile kara yolu taşımacılığı sektörlerinde oldu. İşyeri sayısı en fazla azalan sektörler ise 1372 ile büro çalışanları, 983 ile bina ve çevre düzenlemesi sektörlerinde gözlendi.

İşsizlik ödeneği başvurularında artış var

TEPAV istihdam izleme bülteni de yayımlandı. TEPAV bülteninde esnaf ve kendi hesabına çalışanlardaki artışa karşılık çiftçi sayısındaki yüzde 11,2 (60 bin kişi) düşüşe vurgu yapıldı. Bültende, “Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğiliminin Ağustos ayı itibarıyla hızını koruduğu, esnafların yıl genelinde en yüksek istihdam artışı gösteren çalışan sınıfı olmakla beraber yıllık artışların bir önceki yılın gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 2,7 ile sınırlıdır” değerlendirmesi yapıldı. TEPAV bülteninde imalat, ticaret ve inşaat sektörlerindeki istihdam artışına dikkat çekilerek, bu sektörlerde çalışan sayısında aylık bazda sırasıyla imalat sanayiinde yüzde 27,3, toptan ve perakende ticarette yüzde 15,6 ve inşaatta yüzde 10,1 artış gözlendiği kaydedildi. TEPAV bülteninde, İŞKUR verilerine yönelik bir değerlendirme de yapılarak, kısa çalışma ödeneğinin bitmesinin ardından işsizlik ödeneği başvurusundaki artışa vurgu yapılarak, “Diğer taraftan, KÇÖ uygulamasının son bulmasıyla işsizlik ödeneğine başvurular bu dönemde 104 bin 463’ten 231 bin 867’ye, işsizlik ödeneğinden faydalananlar ise 27 bin 443’ten 128 bin 823’e yükselmiş, Ağustos 2022 itibarıyla da işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı 140 bin 893, faydalananların sayısı ise 67 bin 677 olmuştur. Ağustos 2022’de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısında aylık olarak 8 bin 368, ödenek alanlarda da 5 bin 262 artış gerçekleşmiştir” bilgisine yer verildi.