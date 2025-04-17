Kayıtlı istihdamda sert düşüş: 4 ayda 542 bin kayıp

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni’nin 149. sayısı yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine dayanan rapora göre, Ocak 2025 itibarıyla toplam sigortalı çalışan sayısı son dört ayda 542 binin üzerinde azaldı.

Sigortalı çalışan sayısı Ocak ayında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil olmak üzere 25.049.837 olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 1 düşüşü, yıllık bazda ise yüzde 1,5’lik bir artışı işaret ediyor. Ancak TEPAV verilerine göre Ağustos 2024’ten bu yana süregelen istihdam kaybı eğilimi, Ocak ayında da devam etti.

İmalatta daralma sürüyor

Rapor, imalat sektöründe istihdam kaybının derinleştiğine dikkat çekiyor. Yıllık bazda imalat sektöründe yüzde 1,2 oranında bir düşüş yaşandı. Bu düşüş sekiz aydır aralıksız sürerken, aynı dönemde tarım, inşaat ve toptan-perakende ticaret gibi sektörlerde sınırlı artışlar görüldü. İnşaat sektöründe yıllık yüzde 4,6, toptan ve perakende ticaret sektöründe ise yüzde 4,3 oranında istihdam artışı kaydedildi.

Hizmet sektörü güçlü büyüme gösteriyor

Hizmet sektöründe ise genel olarak olumlu bir istihdam görünümü öne çıkıyor. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,3, insan sağlığı ve sosyal hizmetlerde yüzde 10,1, kültür, sanat, eğlence ve sporda yüzde 12 oranında istihdam artışı gözlemlendi.

Ayrıca finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 5,4, kamu yönetimi ve savunma ile zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 4,3 artış yaşandı. Ulaştırma ve depolama alanında da yüzde 3 oranında yükseliş kaydedildi.

Buna karşılık, eğitim sektöründe yüzde 2, uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetlerinde ise yüzde 6 oranında istihdam daralması gerçekleşti.