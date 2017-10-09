Kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi başlıyor

09 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi PalandökenTESK- SGK işbirliği ile hayata geçirilen kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi hakkında bilgi verdi.

Proje faaliyetlerin ilkinin yarın Bursa'da başlayacağını dile getiren Palandöken, kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Projemiz, sosyal güvenlik konusunda bilincin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla rehberlik, denetim ve bilinçlendirme konularını içeren 14 ana faaliyetten oluşuyor. Projenin en önemli faaliyetlerinden birisi de esnaf ve sanatkârın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesidir. Kayıt dışı işçi çalıştırmanın olumsuz sonuçları ve sosyal güvenlik teşvikleri konulu sunumlar yaparak bilinci artırmayı hedefliyoruz. Kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da yoğun şekilde mücadele edeceğiz. 'Esnaf Rehberinin' dağıtılacağı konferanslarımıza tüm mensuplarımızın yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz."