Kayıtlı kadın istihdamı için kadın işverene 320 euro hibe desteği

ANKARA (DÜNYA)- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 4 bin kadın işverene istihdam edecekleri 4 bin kadın personel başına 320 euro hibe desteği verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, daha önce hayata geçirilen “Anneler İşe, Çocuklar Kreşe” ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi” projeleri hatırlatılarak, bu projenin de kayıt dışı istihdamın önüne geçmek amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Her kadın işverene 1 kişilik hibe

Bakanlık açıklamasına göre, proje kapsamında kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65’ini geçmemek üzere 320 euroya kadar hibe desteği sağlanacak.

Projede; İstanbul’da 1000, Ankara’da 900, Aydın’da 400, Denizli’de 400, Samsun’da 500, Şanlıurfa’da 400 ve Kahramanmaraş’ta 400 olmak üzere toplam 4 bin kadın işverenin istihdam edeceği 4 bin kadın için destek sağlanacak.

Destekten, 5 Mart 2012’den sonra kadın işverenler tarafından kurulan ve en fazla 9 kişi çalıştıran işyerleri yararlanabilecek. Proje kapsamında 20 ay boyunca mali destek verilecek. Başvurular Mart ayı başından itibaren e-devlet üzerinden yapılabilecek.