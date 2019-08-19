"Kaynaklar verimsiz sektörlere gitti, büyüme için yapısal reformlar şart"
Dünya Bankası Türkiye’nin verimlilik odaklı yapısal reform imkanları araştırmasında kaynakların verimsiz sektör ve şirketlere ayrıldığını, uzun dönemli büyüme için yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.