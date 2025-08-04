Kaynakları 7 ay dolmadan tükettik

Küresel Ayak İzi Ağı tarafından her yıl belirlenen Dünya Limit Aşım Günü, bu yıl 24 Temmuz olarak he­saplandı. Bu tarihten itibaren artık gele­cek yılların kaynaklarından tüketilecek. Bu kapsamda Sürdürülebilir bir gelecek için bi­reysel ve toplumsal düzeyde acil önlemler alınması uyarısında bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Üs­küdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Mes­lek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Programı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Adiller, mevcut tüketim hızının devam etmesi ha­linde dünyanın 100 yıldan kısa bir sürede doğal kaynakları tamamen tüketebileceği­ni söyledi.

Adiller, “Dünya Limit Aşım Günü, doğa­nın bize o yıl için sunduğu doğal kaynak­ları tükettiğimiz günü ifade ediyor. Bildi­ğimiz gibi, aslında doğal kaynaklar sonsuz değil. Bunların doğa içerisinde, yıl içerisin­de yenilenme oranları var. Maalesef biz gü­nümüzde artık bu yenilenme hızını aşmış durumdayız ve yılı bitirmeden bize ayrılan kaynakları tüketip önümüzdeki yıllardan, nesillerden tüketmeye başlıyoruz” diye ko­nuştu.

Bu yıl 8 gün daha geriye gittik

Bu yılki Limit Aşım Günü’nün, geçen yı­la göre 8 gün daha geriye gittiğine vurgu ya­pan Adiller, “1970’lerden beri her 10 yılda bir ay öne gidiyor. Yani 1970’li yıllarda aralık ayındaydık. 1980’lerde kasım ayına geldik. 1990’lı yıllarda ekim ayına geldik” dedi.

Adiller, sadece pandemi döneminde ge­çici bir yavaşlama yaşandığını belirterek, “Pandemi sürecinde kısıtlamalardan dolayı üretimin ciddi azalması durumu vardı. Ama maalesef kaldığımız yerden, yine 2025 yı­lında da bu sayacı daha öne almaya, kaynak­ları daha hızlı tüketmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Limit Aşım Günü’nün geçen yıl 11 Haziran, bu yıl 18 Haziran olarak belir­lendiğinin altını çizen Adiller, Türkiye’nin 2025’te doğal kaynakları önceki yıla göre daha az kullansa da dünya ortalamasının al­tında olduğuna dikkati çekti.

Gelişmiş ülkelerin doğal kaynakları çok daha erken tükettiğini ifade eden Adiller, ABD gibi ülkelerde doğal kaynakların mart ayında tükendiğini, Almanya, Fransa, İtalya ile Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu ül­kelerde de Türkiye’den çok daha önce bu sı­nıra ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Bireysel tedbirlerin önemi

Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için sadece hükümetlerin değil, bireylerin de so­rumluluk alması gerektiğinin altını çizen Adiller, “Çoğu kişi baktığınız zaman bunun­la alakalı hükümetlerin ya da devletlerin ba­zı uygulamalar yapmasını istiyor ama aslın­da değişim direkt kişide, bireyde başlıyor” diye konuştu. Enerji kullanımının doğal kaynak tüketiminde en büyük paya sahip olduğunu vurgulayan Adiller, bu nedenle bi­reysel ölçekte özel araç yerine toplu taşıma­nın tercih edilmesi, uçak yerine alternatif ulaşım yöntemleriyle seyahat edilmesi gibi uygulamalarla enerji tüketiminin azaltıl­ması ve gıda israfının önlenmesinin önemli olduğunu belirtti.