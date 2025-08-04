Kaynakları 7 ay dolmadan tükettik
Doğanın yeniden sağlayabileceği kaynakların tüketildiği Limit Aşım Günü, bu yıl 24 Temmuz’a geriledi. Uzmanlar, acil önlem uyarısında bulundu.
Küresel Ayak İzi Ağı tarafından her yıl belirlenen Dünya Limit Aşım Günü, bu yıl 24 Temmuz olarak hesaplandı. Bu tarihten itibaren artık gelecek yılların kaynaklarından tüketilecek. Bu kapsamda Sürdürülebilir bir gelecek için bireysel ve toplumsal düzeyde acil önlemler alınması uyarısında bulunuldu.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Programı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Adiller, mevcut tüketim hızının devam etmesi halinde dünyanın 100 yıldan kısa bir sürede doğal kaynakları tamamen tüketebileceğini söyledi.
Adiller, “Dünya Limit Aşım Günü, doğanın bize o yıl için sunduğu doğal kaynakları tükettiğimiz günü ifade ediyor. Bildiğimiz gibi, aslında doğal kaynaklar sonsuz değil. Bunların doğa içerisinde, yıl içerisinde yenilenme oranları var. Maalesef biz günümüzde artık bu yenilenme hızını aşmış durumdayız ve yılı bitirmeden bize ayrılan kaynakları tüketip önümüzdeki yıllardan, nesillerden tüketmeye başlıyoruz” diye konuştu.
Bu yıl 8 gün daha geriye gittik
Bu yılki Limit Aşım Günü’nün, geçen yıla göre 8 gün daha geriye gittiğine vurgu yapan Adiller, “1970’lerden beri her 10 yılda bir ay öne gidiyor. Yani 1970’li yıllarda aralık ayındaydık. 1980’lerde kasım ayına geldik. 1990’lı yıllarda ekim ayına geldik” dedi.
Adiller, sadece pandemi döneminde geçici bir yavaşlama yaşandığını belirterek, “Pandemi sürecinde kısıtlamalardan dolayı üretimin ciddi azalması durumu vardı. Ama maalesef kaldığımız yerden, yine 2025 yılında da bu sayacı daha öne almaya, kaynakları daha hızlı tüketmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de Limit Aşım Günü’nün geçen yıl 11 Haziran, bu yıl 18 Haziran olarak belirlendiğinin altını çizen Adiller, Türkiye’nin 2025’te doğal kaynakları önceki yıla göre daha az kullansa da dünya ortalamasının altında olduğuna dikkati çekti.
Gelişmiş ülkelerin doğal kaynakları çok daha erken tükettiğini ifade eden Adiller, ABD gibi ülkelerde doğal kaynakların mart ayında tükendiğini, Almanya, Fransa, İtalya ile Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu ülkelerde de Türkiye’den çok daha önce bu sınıra ulaşıldığı bilgisini paylaştı.
Bireysel tedbirlerin önemi
Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için sadece hükümetlerin değil, bireylerin de sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Adiller, “Çoğu kişi baktığınız zaman bununla alakalı hükümetlerin ya da devletlerin bazı uygulamalar yapmasını istiyor ama aslında değişim direkt kişide, bireyde başlıyor” diye konuştu. Enerji kullanımının doğal kaynak tüketiminde en büyük paya sahip olduğunu vurgulayan Adiller, bu nedenle bireysel ölçekte özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesi, uçak yerine alternatif ulaşım yöntemleriyle seyahat edilmesi gibi uygulamalarla enerji tüketiminin azaltılması ve gıda israfının önlenmesinin önemli olduğunu belirtti.