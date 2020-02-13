Kayseri, 2020’yi turizm ve yatırım yılı ilan etti

13 Şubat 2020

Hilal SÖNMEZ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyecilik konusunda hayli deneyimli bir isim. Lakabı “Atom Karınca”… Bir dönem milletvekilliğinin ardından 4 dönem (20 yıl) Kayseri’nin merkez ilçelerinden Melikgazi’de belediye başkanlığı görevini yürüttü. Şimdi de uyum kültürü ve dayanışma içinde gece gündüz demeden Kayseri için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Durmak yok koşmaya devam” anlayışıyla hizmetlerine devam ettiğini söylüyor.

Yatırımlar açısından Kayseri’nin 2020 yılında, “Kayserili işini bilir”, “Kayserili yapar” şeklindeki anlayıştan “Kayserili işini takip eder ve istediğini alır” anlayışına dönüş yaptığına dikkati çeken Büyükkılıç, bu yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin toplam bütçe harcamasının 4 milyar 149 milyon TL’ye ulaşacağını kaydetti. Büyükkılıç, 2020 ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerini ve hedeflerini DÜNYA Gazetesi Kayseri Bölge Temsilcisi Oktay Ensari’ye anlattı.

- Kayseri’ye yaptığınız ve bundan sonrasına ilişkin planladığınız en önemli yatırımları anlatabilir misiniz?

2020 yılında Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi’nin tamamlanması ve ihaleye hazır hale getirilmesi, ikinci kısım ihalesi yapılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devam etmesi, Camii Kebir Yenileme Projesi, Keykubat Millet Bahçesi projesi, Kayseri Kalesi’nin Kültür Sanat Merkezi olarak hizmete sunulması ve raylı sistem hatlarına eklenecek yeni halkalar için ihale aşamasına gelinmesi kent için yapılan ve çalışmaları süren önemli yatırımlar arasında. Ayrıca, Terminal Katlı Kavşağı’nı hizmete sunduk, dördüncü kolun eklendiği Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı çalışmalarında sona geldik, Derevenk Viyadüğü bağlantı yollarını tamamlayarak önemli bir alternatif yolunu ve 15 Temmuz Bulvarı’nın ilk etabını hizmetine açtık. Yenilediğimiz bulvarlar, kavşak düzenlemelerimiz, yaya üst geçitlerini hizmete açmamız, aktarma başta olmak üzere toplu ulaşımda sağladığımız kolaylıklar da var… Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için çalışmalara başladık. Erciyes’in yılın 12 ayı kullanılması için adım attık. Balon turizmini Kayseri’ye kazandırdık, sağlık turizminin canlandırılması için çalışmalar yaptık ve bu çalışmalar sonucu Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin şehrimizde büro açmasını sağladık. Gastronomi turizmi ile ilgili çalıştık, çalışıyoruz. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’ni hizmete açtık.

İKİ ULAŞIM PROJESİ

- 2020'ye ilişkin yatırım ajandanızda neler var?

Her biri birbirinden önemli projelerin temellerini atacağız. Bu projelerin başında Hava İkmal Millet Parkı geliyor. 1 milyon 260 bin metrekarelik bir yeşil alanı pek çok fonksiyon yükleyerek şehrimize kazandıracağız. Hava İkmal Şehir Parkı’nın yanı sıra temellerini atacağımız iki önemli ulaşım projesi var. Bunlardan birisi Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi- Mobilyakent Raylı Sistem hattı. Belsin-Şehir Hastanesi hattının yanı sıra Talas-Anayurt hattının yapımına da bu yıl başlayacağız. Nüfus yoğunluğunun her geçen gün arttığı Anayurt’u Hulusi Akar Bulvarı’nı takiple Aşık Veysel Bulvarı’nda bulunan raylı sistem hattımıza bağlayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucu havaalanımıza ek bina ve apron yapılmasıyla ilgili projelerin ihalesi de birkaç ay içinde gerçekleştirilecek.

TURİZM KENTİ DE OLACAĞIZ

- Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi Kayseri aynı zamanda turizm potansiyeli ile de öne çıkıyor. Bu alanın sunduğu fırsatlara ilişkin neler söylersiniz?

Turizm, Kayseri için bir kalkınma planıdır. Kayseri son 30-40 yıla kadar ticaret kenti olarak bilinirdi. Daha sonra yapılan yatırımlarla sanayi kenti olarak da anılmaya başlandı. Artık turizm kenti olarak da anılır hale gelecek, çünkü çok önemli değerlere sahibiz. Bu amaç için tek başına Erciyes ya da Erciyes- Kapadokya ikilisi yetmez diye düşünüyoruz. Elbette Erciyes ve Kapadokya turizmin lokomotifi olan değerlerimiz; ancak bu değerlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiği inancıyla kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Turizm, tek ayaklı bir olgu değil. Kentlerde turizm çeşitliliği ne kadar fazlaysa o kadar avantajlı konuma geliniyor. Kayseri’yi de bir turizm kenti haline getirmemiz için kış turizmi ile birlikte, kültür turizmini, inanç turizmini, sağlık turizmini, doğa turizmini ve gastronomi turizmini de harekete geçirmek için çalışıyoruz. Bu açıdan bir taraftan bu çeşitliliğin en önemli parçası olan Erciyes’e yatırımlarımızı sürdürüyoruz, bir taraftan da turizm değerlerimizi dünya insanlığının hizmetine sunacak çalışmalar yapıyoruz.

- Turizmin çeşitlenmesi için ne gibi projeler geliştiriyorsunuz?

En önemli değerimiz elbette ki Erciyes. Erciyes’in sadece kış mevsiminde değil yılın 12 ayı turizmin hizmetinde olmasını istiyoruz. Bu amaçla Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için çalışmalara başladık. İki futbol sahasının yapımını gerçekleştirdi, önümüzdeki yıl 10’a tamamlayacağız. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile birlikte bireysel ve takım sporları için önemli bir kamp merkezini ülkemize kazandıracağız. Aslında yüksek irtifa kampı için takımları Erciyes’e çekmeye başladık. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla bisiklet sporu için Erciyes önemli bir merkez haline geldi. Yaz döneminde farklı ülkelerden 25 bisiklet takımı ki aralarında milli takımlar da var; Erciyes’e gelerek kamp yaptı. Tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiğimizi ifade ettim. Yaz boyunca farklı ülkelerden 500’den fazla turizm acentesini Erciyes’e davet ettik ve Erciyes-Kapadokya- Kayseri üçgeninde tanıtım turları düzenledik. Erciyes ve Kapadokya artık bilinen ve markalaşan değerlerimiz. Koramaz Vadisi’ni daha fazla tanıtmak ve bu bölgedeki değerleri ön plana çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Koramaz Vadisi’ndeki Kültepe başlı başına bir şaheser. Dünya ticaretinin merkezi olmuş Kültepe kazı bölgesinde Erciyes Anadolu Holding’in katkılarıyla önemli bir restorasyon çalışması başlatıldı. Ayrıca bu bölgeye bir müze yapıyoruz. Kültepe’yi önemli bir turizm noktası haline getireceğiz. Bir başka değerimiz de doğa tarihinin önemli buluntuları fosillerdir.

- Ayrıca, sağlık turizminin gelişmesi için de çalışıyorsunuz ve bir site kuruldu…

Sağlık turizminin geliştirilmesi için öncelikle Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenledik ve bir yol haritası belirledik. Çalıştay sonrası sağlık kuruluşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptık. Bu anlamda bünyemizdeki İmar AŞ çok önemli çalışmalar yaptı ve yapacak. Sağlık turizmini geliştirilmek için uluslararası hizmet verecek www.healthtoursimkayseri.com adlı web sitesi İmar AŞ tarafından kuruldu ve yayın hayatına başladı.

- USHAŞ'ın bürosunun açılmasının Kayseri'ye ne gibi getirileri olacak?

Bir taraftan da Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdik. Bu gayretlerimiz sonucu USHAŞ’ın Ankara ve İstanbul’dan sonra ilk bürosunu Kayseri’de açmasını sağladık. Bunun için USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ile protokol imzaladık. Kayseri’de akredite sağlık kuruluşu sayısının artırılması konusunda da USHAŞ’tan destek bekliyoruz. Şu anda ilimizde 15 akredite kuruluş var. Geçen yıl sadece Bahreyn’den 1000 hasta şehrimize geldi. Biz bu rakamı binlerce, on binlerce kişiye çıkarmak istiyoruz.

Şehrimize yeni kültür-sanat eserleri kazandıracağız

Kayseri’nin müzeler şehri olması yönünde yapılan müzeler ve hazırlanan projeler, Tarihi Meryem Ana Kilisesi binasının restorasyonunu tamamlayarak Şehir Kütüphanesi olarak hizmete açmamız, rekorlar kıran kitap fuarımız, Kayseri Mahallesi’nde devam eden restorasyon çalışmaları, Asur Ticaret kolonisi, tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Kaniş-Karum’daki Kültepe’de dünyanın ilk yazılı ticari anlaşmalarını içeren kil tabletler ve diğer yazışmaların da yer aldığı bir Tablet Müzesi, Selçuklu sultanlarından Alaattin Keykubat’ın oturduğu Keykubadiye Sarayı kazı çalışmalarına verdiğimiz destekler gibi yüzlerce projeyi Kayseri’ye kazandırmanın gururunu yaşadık. Sanat Akademisi, Devlet Tiyatroları’nın Kayseri’ye gelmesinin sağlanması, ikinci Bilim Sanat Merkezi için yaptığımız çalışmalar da sürmektedir 2020 yılında tempomuzu daha da artırarak şehrimize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz.’’

Kayseri’de, doğa ile tarih buluşuyor

Kayseri’nin tarihi ve doğal güzellikleri de çok fazla. Mesela Kayseri’nin başkenti olduğu Kapadokya… Giriş kapısı kayadan oyma kiliseleriyle dikkat çeken Soğanlı bölgesi… Bu bölgede balon turizmini başlattık. Kayseri, ayrıca belki Niagara Şelaleleri kadar ünlü değil; ama en az onun kadar görkemli bir güzelliğe sahip… Kapuzbaşı Şelaleleri… Dünyanın en önemli sulak alanlarından Sultansazlığı, yılkı atlarıyla dikkat çeken Hörmetçi Sazlığı yine Kayseri’de. Doğa ile tarihin buluştuğu Koramaz Vadisi gibi bir değerimiz var.



Açık hava müzesi…

Kazılar sonucu şehrimizden çıkarılan 7,5 milyon yıllık hayvan fosilleri dünyanın en iyi korunmuş fosilleri olarak nitelendiriliyor. Kayseri, tarihi eser açısından adeta bir açık hava müzesi. 1500’den fazla tescilli tarihi eserimiz var. Bunlardan birisi olan 2 bin yıllık Kayseri Kalesi’ni Kültür Sanat Merkezi haline getirdik. Tüm bu değerlerimizin yanında adrenalin tutkunları için Ali Dağı’nda yamaç paraşütü, Zamantı’da rafting imkanlarına sahip bir şehiriz.



Kayseri mutfağı, en büyük zenginliğimiz

Kayseri, dünyanın her bölgesine en yakın şehir konumunda. Dünyanın merkezi sayılabilir, ülkemizin tam ortasında. Tüm bu değerlerimizi perçinleyen bir başka değerimiz de mutfağımız. Kayseri mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarının başında geliyor. Bu değerimizi tanıtmak için Gastronomi Turizmi Çalıştayı düzenledik ve yol haritamızı belirledik. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek Kayseri mutfağını ve tüm değerlerimizi dünyaya tanıtacağız.