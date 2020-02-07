Kayseri, Erciyes E-İhracat Konferansı'na hazırlanıyor

07 Şubat 2020

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, Kayseri’de e-ticaret ve e-ihracat profesyonellerini bir araya getirecek. Yarın başlayacak program ile elektronik ihracat yapmak isteyenlere stratejik bilgiler verilecek.

Yarın Kayseri Ticaret Odası, WORLDEF ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliği ile Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda “Erciyes E-İhracat Konferansı 2020” düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği konferansın ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası ve T-Soft üstlendi. Konferansın diğer sponsorları arasında UPS, n11.com, e-Logo, Digital Partners ve ProTranslate yer alıyor. Programla hakkında açıklamada bulunan ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “Konferansta Kayseri’deki üreticilere, bölgenin önde gelen şirket yöneticilerine ve elektronik ihracat yapmak isteyenlere stratejik bilgiler verilecek. E-ticaret ve e-ihracat profesyonelleri, e-ihracat ekosistemindeki trend uygulamalar, pratik e-ihracat çözümleri ve e-ihracat devlet teşvikleri gibi konularda sunumlar yapacak. Online ödeme sistemlerinden e-ihracat yazılım teknolojilerine, lojistikten lokalizasyona, stok yönetiminden global pazaryerlerinde satışa kadar çok geniş bir yelpazede bilgilerin paylaşılacağı konferansta ünlü markaların temsilcileri de tecrübelerini paylaşacak” dedi.