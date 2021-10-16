Kayseri OSB Başkanı Nursaçan ve yönetimi görevden alındı

KAYSERİ/DÜNYA

Kayseri OSB’de bazı sanayicilerin ve OSB’de işten çıkarılan personelin şikayetleri üzerine 9 ay önce adli yargıda OSB yönetimi ile ilgili suçlamalar üzerine davalar açılmış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturmalar yapılmıştı. Mevcut başkan Tahir Nursaçan, eski başkan Ahmet Hasyüncü ve Bekir Kiracıoğlu’nun önderlik ettiği ‘’ OSB’ne sahip çık ‘’ platformu arasında kamuoyunda ve medyada karşılıklı suçlamalar birbirini kovaladı. Bu suçlamalar ve iddialar üzerine Başkan Nursaçan, basın toplantısı düzenleyip, iddiaların haksız olduğunu ve kendilerine adli ve bakanlık müfettişleri üzerinden siyasi baskı yapıldığını, bu nedenle 12 Kasım’da mali genel kurula giderek, mali genel kurulda aklanarak, sanayicilerden güven oyu alacaklarını söylemişti. Gelişmeler böyle sürürken 12 Kasım’da yapılacak genel kurul öncesi, cuma günü akşam saatlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imzasıyla OSB Kanununun 23. Maddesindeki ‘’Hakkında kamu davası açılmış OSB yöneticilerini bakan resen görevden alabilir.’’ bölümüne atıf yapılarak başkan Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleri ve OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak’ın görevden alınma yazısı Kayseri OSB yönetimine ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğüne gönderildi.



OSB Başkanı Tahir Nursaçan görevden alınmayla ilgili kamuoyu ve medyaya yansıyan yazının kendilerine ulaşmadığını belirterek, ‘’Yazının varlığından haberimiz oldu. Ancak bize bir tebliğat yapılmadı. Pazartesi gününü bekleyeceğiz. Sanayicilerin iradesine siyasilerin karışmasını üyelerimizin takdirine bırakıyorum. Demek ki birileri 12 Kasım’da yapılacak genel kurulda ben ve yönetimime güvenoyu verileceğini tahmin ettikleri için harekete geçmişler. Pazartesi günü bekleyelim. Daha sonra açıklamalarda bulunuruz.’’ dedi. Gelişmelerin ardından yönetim kurulu başkanlığına yedek üyelerden ya da OSB üyesi sanayicilerinden birinin atanması bekleniyor.