Kayseri OSB mali genel kurulunu yaptı

Hilal SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri OSB 18. Olağan Mali Genel Kurulu’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri OSB Başkanı Murat Yibur, davetliler ve sanayiciler katıldı. Mali Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkan Vekilliğine Yılmaz Büyüknalbant, Divan Üyeliğine ise Hacı Çevikel seçildi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 1 yılı aşkın bir süredir Kayseri OSB ile kamuoyunun meşgul edildiğini ifade ederek, “kamuoyu daha fazla meşgul edilmemeli” dedi ve sanayicilerin gerekeni yapacağına inandığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de konuşmasında “Ortak paydamız Kayseri” diyerek birlik mesajında bulundu. Sanayicinin iradesine ipotek koymayı düşünmediklerini dile getiren Özhaseki, sanayicinin üretimle, istihdamla uğraşması gerektiğini ve bu doğrultuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Sanayicilere de seslenen Özhaseki, “Elinizi vicdanınıza koyun ve doğru neyse onu yapın” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Mali Genel Kurul’un gündemine geçildi. 2019-2020 yıllarını kapsayan faaliyet raporunu dönemin Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan okudu. Nursaçan’ın okuduğu faaliyet raporu ve ardından denetim raporları, bilançolar ve gelir-gider tabloları sanayicilerin oyuna sunuldu. Zaman zaman gerginliklerin ve tartışmaların yaşandığı 18. Mali Genel Kurul’da, gündemdeki tüm maddeler genel kurul üyeleri tarafından kabul edildi.