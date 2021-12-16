Kayseri Şeker, pancar bedeli avans fiyatını yüzde 72,42 artırdı

Pancar çiftçisinin hangi şartta üretim yaptığını çok iyi bildiklerini belirten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin üretimlerini artırması ve daha fazla kazanması için planlama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son günlerde ülkede yaşanan ani fiyat artışlarının tüm sektörü olduğu gibi pancar üreticilerini de etkilediğini ifade eden Akay, şunları kaydetti: "Fabrikaları güçlendirmenin yanında asıl sahipleri olan üreticilerimizi de düşünmek durumundayız. Gübre, mazot, ilaç, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi çiftçilerimizin önünü görmesini zorlaştırıyor. Çiftçi kazanmalı ki fabrikalar daha fazla üretim yapsın, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkeye daha fazla katkı sağlasın. Bu bilinçle bizler de 2022-2023 üretim yılı için avans fiyatını şimdiden açıklayarak A kotası pancar avans bedeline yüzde 72,42 oranında zam yaptık. 16 polar için 420 TL/ton olan pancar bedeli avans fiyatını 720 TL/tona çıkardık. Üreticilerimiz ümitlerini kaybetmesinler, morallerini bozmasınlar. Kayseri Şeker olarak bu manada gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğiz."