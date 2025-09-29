Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Kredi kısıtlamaları kalkmalı finansman maliyetleri düşmeli

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı ger­çekleştirildi. Toplantıda konu­şan Başkan Ömer Gülsoy, küre­sel ve bölgesel gelişmelerin eko­nomiye yansımalarına değinerek iş dünyasının beklentilerini dile getirdi.

Başkan Gülsoy, “Mali zorluk­lar, finansal sıkıntılar, Trump’un tarifeleri, Rusya-Ukrayna sava­şı, Orta Doğu’daki karışıklıklar, salgınlar, korumacı politikalar ve akşamdan sabaha değişen acıma­sız bir rekabet dünyasında yaşı­yoruz. Küresel ekonomide yaşa­nan her gelişme bizleri de, ülke­mizi de doğrudan etkiliyor. Tüm bu zorluklara rağmen, pazar kay­betmeden; üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bü­yüklerimizin dediği gibi; bizler yakınmıyor, yekiniyoruz” ifade­lerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açık­lanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programı’nı olumlu bul­duklarını belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iş dünyasının ön­celikli beklentilerinin uzun va­deli ve düşük faizli KGF kredile­ri ile İkinci Nefes Kredisi’nin bir an önce devreye alınması oldu­ğunu ifade etti. Başkan Gülsoy, ayrıca enerji, işçilik ve hammad­de maliyetlerindeki artış karşı­sında özellikle emek yoğun sek­törlere yönelik destek mekaniz­malarının hayata geçirilmesinin, ticari kredi kartlarında limit ve taksit sayılarının artırılmasının, faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faizlerine yansıtılmasının ve mevcut kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının büyük önem ta­şıdığını vurguladı.

Gülsoy, “Kayseri iş dünyası olarak en temel beklentimiz; fi­nansman maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi ve üretim ile ihracatın önünü açacak adımla­rın bir an önce atılmasıdır. Çün­kü biz biliyoruz ki reel sektörün güçlü olması, ülke ekonomisinin güçlü olması demektir” ifadele­rini kullandı.

Hisarcıklıoğlu’ndan üyeler için yeni Nefes kredisi müjdesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık­lıoğlu’da yaptığı konuşmada kre­diye erişimde yaşanan sıkıntıla­rın farkında olduklarını belirte­rek, “Başta krediye erişim olmak üzere, piyasada yaşadığımız eşit­lik sorunlarını biliyoruz. Tüm bunları ve sizlerden gelen her ta­lebi başta Sayın Cumhurbaşka­nımız olmak üzere ilgili bakan­larımıza iletiyoruz. Oda-Borsa Başkanlarımızla birlikte bunlara çözüm için mücadele etmeye de­vam edeceğiz” dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu ayrıca, üyeler için yeni bir kredi deste­ğinin müjdesini vererek, şunla­rı söyledi: “Sizlerin de talebiy­le üyelerimize yönelik yeni bir TOBB Nefes Kredisi paketi ha­zırladık. Gerekli onay süreçleri­nin tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah çok yakında sizlerin kul­lanımına sunmaya başlayacağız.

“Türkiye’nin Çin’e karşı bir stratejisinin olması lazım”

Türkiye’nin Çin’e karşı bir stra­tejisinin olması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bir tane ti­caret savaşı var. O da dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’e karşı. Çin’deki üretim fazla­sı çok yüksek. Şu anda dünya 3 yıl boyunca otomobil üretmese bi­le yetecek otomobil Çin’de üre­tilmiş durumda. Dünya pazarları kapandıkça en fazla etkilenecek yer biziz. Türkiye’nin Çin’e kar­şı bir stratejisinin olması lazım» dedi.