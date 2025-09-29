Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Kredi kısıtlamaları kalkmalı finansman maliyetleri düşmeli
Küresel belirsizliklere rağmen ihracat odaklı çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Ömer Gülsoy, en temel beklentilerinin finansman maliyetlerinin düşürülmesi olduğunu söyledi. Başkan Gülsoy, KGF ile Nefes kredisi gibi desteklerin devreye alınmasının önemine vurgu yaptı.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Ömer Gülsoy, küresel ve bölgesel gelişmelerin ekonomiye yansımalarına değinerek iş dünyasının beklentilerini dile getirdi.
Başkan Gülsoy, “Mali zorluklar, finansal sıkıntılar, Trump’un tarifeleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki karışıklıklar, salgınlar, korumacı politikalar ve akşamdan sabaha değişen acımasız bir rekabet dünyasında yaşıyoruz. Küresel ekonomide yaşanan her gelişme bizleri de, ülkemizi de doğrudan etkiliyor. Tüm bu zorluklara rağmen, pazar kaybetmeden; üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Büyüklerimizin dediği gibi; bizler yakınmıyor, yekiniyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programı’nı olumlu bulduklarını belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iş dünyasının öncelikli beklentilerinin uzun vadeli ve düşük faizli KGF kredileri ile İkinci Nefes Kredisi’nin bir an önce devreye alınması olduğunu ifade etti. Başkan Gülsoy, ayrıca enerji, işçilik ve hammadde maliyetlerindeki artış karşısında özellikle emek yoğun sektörlere yönelik destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin, ticari kredi kartlarında limit ve taksit sayılarının artırılmasının, faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faizlerine yansıtılmasının ve mevcut kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Gülsoy, “Kayseri iş dünyası olarak en temel beklentimiz; finansman maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi ve üretim ile ihracatın önünü açacak adımların bir an önce atılmasıdır. Çünkü biz biliyoruz ki reel sektörün güçlü olması, ülke ekonomisinin güçlü olması demektir” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu’ndan üyeler için yeni Nefes kredisi müjdesi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’da yaptığı konuşmada krediye erişimde yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, “Başta krediye erişim olmak üzere, piyasada yaşadığımız eşitlik sorunlarını biliyoruz. Tüm bunları ve sizlerden gelen her talebi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımıza iletiyoruz. Oda-Borsa Başkanlarımızla birlikte bunlara çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Hisarcıklıoğlu ayrıca, üyeler için yeni bir kredi desteğinin müjdesini vererek, şunları söyledi: “Sizlerin de talebiyle üyelerimize yönelik yeni bir TOBB Nefes Kredisi paketi hazırladık. Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah çok yakında sizlerin kullanımına sunmaya başlayacağız.
“Türkiye’nin Çin’e karşı bir stratejisinin olması lazım”
Türkiye’nin Çin’e karşı bir stratejisinin olması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bir tane ticaret savaşı var. O da dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’e karşı. Çin’deki üretim fazlası çok yüksek. Şu anda dünya 3 yıl boyunca otomobil üretmese bile yetecek otomobil Çin’de üretilmiş durumda. Dünya pazarları kapandıkça en fazla etkilenecek yer biziz. Türkiye’nin Çin’e karşı bir stratejisinin olması lazım» dedi.