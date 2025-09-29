Google Haberler

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Kredi kısıtlamaları kalkmalı finansman maliyetleri düşmeli

Küresel belirsizliklere rağmen ihracat odaklı çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Ömer Gülsoy, en temel beklentilerinin finansman maliyetlerinin düşürülmesi olduğunu söyledi. Başkan Gülsoy, KGF ile Nefes kredisi gibi desteklerin devreye alınmasının önemine vurgu yaptı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı ger­çekleştirildi. Toplantıda konu­şan Başkan Ömer Gülsoy, küre­sel ve bölgesel gelişmelerin eko­nomiye yansımalarına değinerek iş dünyasının beklentilerini dile getirdi.

Başkan Gülsoy, “Mali zorluk­lar, finansal sıkıntılar, Trump’un tarifeleri, Rusya-Ukrayna sava­şı, Orta Doğu’daki karışıklıklar, salgınlar, korumacı politikalar ve akşamdan sabaha değişen acıma­sız bir rekabet dünyasında yaşı­yoruz. Küresel ekonomide yaşa­nan her gelişme bizleri de, ülke­mizi de doğrudan etkiliyor. Tüm bu zorluklara rağmen, pazar kay­betmeden; üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bü­yüklerimizin dediği gibi; bizler yakınmıyor, yekiniyoruz” ifade­lerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açık­lanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programı’nı olumlu bul­duklarını belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iş dünyasının ön­celikli beklentilerinin uzun va­deli ve düşük faizli KGF kredile­ri ile İkinci Nefes Kredisi’nin bir an önce devreye alınması oldu­ğunu ifade etti. Başkan Gülsoy, ayrıca enerji, işçilik ve hammad­de maliyetlerindeki artış karşı­sında özellikle emek yoğun sek­törlere yönelik destek mekaniz­malarının hayata geçirilmesinin, ticari kredi kartlarında limit ve taksit sayılarının artırılmasının, faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faizlerine yansıtılmasının ve mevcut kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının büyük önem ta­şıdığını vurguladı.

Gülsoy, “Kayseri iş dünyası olarak en temel beklentimiz; fi­nansman maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi ve üretim ile ihracatın önünü açacak adımla­rın bir an önce atılmasıdır. Çün­kü biz biliyoruz ki reel sektörün güçlü olması, ülke ekonomisinin güçlü olması demektir” ifadele­rini kullandı.

Hisarcıklıoğlu’ndan üyeler için yeni Nefes kredisi müjdesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık­lıoğlu’da yaptığı konuşmada kre­diye erişimde yaşanan sıkıntıla­rın farkında olduklarını belirte­rek, “Başta krediye erişim olmak üzere, piyasada yaşadığımız eşit­lik sorunlarını biliyoruz. Tüm bunları ve sizlerden gelen her ta­lebi başta Sayın Cumhurbaşka­nımız olmak üzere ilgili bakan­larımıza iletiyoruz. Oda-Borsa Başkanlarımızla birlikte bunlara çözüm için mücadele etmeye de­vam edeceğiz” dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu ayrıca, üyeler için yeni bir kredi deste­ğinin müjdesini vererek, şunla­rı söyledi: “Sizlerin de talebiy­le üyelerimize yönelik yeni bir TOBB Nefes Kredisi paketi ha­zırladık. Gerekli onay süreçleri­nin tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah çok yakında sizlerin kul­lanımına sunmaya başlayacağız.

“Türkiye’nin Çin’e karşı bir stratejisinin olması lazım”

Türkiye’nin Çin’e karşı bir stra­tejisinin olması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bir tane ti­caret savaşı var. O da dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’e karşı. Çin’deki üretim fazla­sı çok yüksek. Şu anda dünya 3 yıl boyunca otomobil üretmese bi­le yetecek otomobil Çin’de üre­tilmiş durumda. Dünya pazarları kapandıkça en fazla etkilenecek yer biziz. Türkiye’nin Çin’e kar­şı bir stratejisinin olması lazım» dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
