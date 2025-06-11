Kayseri'de ekmeğe zam
Kayseri'de ekmeğe zam geldi. Uzun süredir 9 TL'den satılan 200 gramlık somun ekmek, yapılan son düzenlemeyle birlikte 2 TL zamlanarak 11 TL oldu.
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Zam kararının, artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerinin ardından alındığı öğrenildi. Fırıncılar, üretim giderlerinin ciddi şekilde yükseldiğini, mevcut fiyatlarla maliyetleri karşılamanın mümkün olmadığını ifade ederek zammın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.
Yeni fiyatın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.