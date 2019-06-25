Kayseri’de topraksız tarım için model çalışma yürütülüyor
Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri’de de yaygınlaşıyor... Hilal Sönmez'in haberi...
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