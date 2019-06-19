Kayseri’de yetiştirici birliği ‘Hunat Süt’ü piyasaya çıkaracak
Kayseri’de süt üretimini artırmak ve üreticiyi desteklemek için Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, bin 300 üyesi ile üretilen sütü kendi kurduğu tesiste işleyerek “Hunat Süt" markası ile piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
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