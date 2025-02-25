Kayseri'de ‘Zam Yok Bereket Çok' kampanyası: Karkas ette fiyat değişmeyecek

Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Aras, Ramazan ayına sayılı günler kala Kayseri Ticaret Odası'nca (KTO) ‘Zam Yok Bereket Çok' kampanyasına destek verdiklerini açıkladı.

Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak kampanyaya destek verdiklerini belirten Aras, "Tabii biz yurtdışından kasaplık hayvan getirmeden üreticimizin kendi emeği, çabası, kendi ürettiği hayvanlar ile bu kampanyaya destek vereceğiz" dedi.

'Kıyma 449 TL'ye satılsın' önerisi

Aras, kıymanın 449 TL'den satılmasını önerdiklerini söyleyen Aras, şöyle konuştu:

"Bizim üreticilerimiz gerçekten üretim maliyetlerinin yüksekliğinden ve üretimin pahalı olmasından dolayı aslında bu fiyatlara veremez ama Ramazan'da bu kampanyaya katkı vermek için kasaplık ve karkas et fiyatlarını yükseltmemek şartı ile perakendecilerin 449 TL'ye kıyma satmasını öneriyoruz.

Biz kendi kasaplık ve karkas hayvanlarımıza zam yapmayacağız. Perakendecilerin de Kayseri'de kıymayı 449 TL'ye satmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Bunda da Ticaret Odamız kontrollerini yapacaktır. Biz de karkas ette zam yapmayacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı bir Ramazan geçiririz."