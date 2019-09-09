Kayserili Sanayiciler vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyor

09 Eylül 2019

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi ile sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılmalı" dedi.

Son dönemde artan enerji maliyetleri ve vergiler hakkında sanayiciler ve bağlı oldukları üst kuruluşlar tarafından sıklıkla açıklamalar yapılıyor. Sanayiciler, vergi sisteminde atılacak adımlarla faal mükellef sayısının daha geniş bir şekilde tabana yayılması, kayıt dışılığın önlenmesi ve yatırım, imalat ve istihdamı destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmelere gidilmesini istiyor. İş dünyasının vergi sistemine yönelik beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya, "Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi ile sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılmalı. Ayrıca yatırım teşvik belgesi olmayan yatırımlarda, sanayici KDV'den direk muaf tutulmalı" önerilerinde bulundular.

Vergi sistemin tamamen ele alınması gerektiğini söyleyen Büyüksimitci, "Türkiye'de bulunan faal mükellef sayısının toplam nüfusa oranı oldukça düşük. Öncelikle bu oranını yükseltmemiz gerekiyor. Vergi sistemini basitleştirilerek anlaşılabilir hale getirmeliyiz. Mevcutta kayıtlı şirketlerin ve bireysel vergi mükelleflerinin vergi yükünü artırmadan devletin vergi gelirlerini artırabiliriz. Ayrıca vergi sistemini yatırım, imalat ve istihdamı destekleyecek şekilde hayata geçirmeliyiz" dedi. Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi hakkında da açıklamalarda bulunan Büyüksimitci, "Ratingleme yöntemi yıllardır vergisini düzenli ödeyen, sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılması esasına dayanıyor. Ratingleme ile vergisini düzenli ödeyen, sicili temiz olan iyi mükellefler için geçmiş yıl sayıları göz önüne alınarak puanlama yapılabilir. Vergi işlemlerinde, özellikle vergi iadelerinde firmanın beyanı esas alınarak iadesi istenen tutarın mükellefin rating puanına göre beyan tarihinden hemen sonra ödenmesi veya başka borçlarına mahsup edilmesini talep ediyoruz. Bu yöntem vergi denetçilerinin iş yükünü de azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

"Denetimler maksadını aşan uygulamalar olmaktan çıkarılmalı"

Vergi denetimlerinin işleyişi hakkında da açıklamalar yapan Büyüksimitci, "Denetimler maksadını aşan uygulamalar olmaktan çıkarılmalı. Her işletmenin, potansiyel olarak vergi kaçıran, kötü niyetli bir mükellef gibi algılanması, iş yapmayı imkânsız hale getiriyor. Vergi cezalarının neredeyse yüzde 90’ı, mahkemeden geri dönüyor ama kaybedilen itibar geri gelmiyor. Elbette biz denetime karşı değiliz. Karşı olduğumuz, haksız ithamlarla damgalanmak ve iyi mükellef ile kötü niyetlinin aynı kefeye konulmasıdır" dedi. Büyüksimitci, devreden ve devletten iade alınmayan KDV ile ilgili de, "KDV tutarının devlete olan borçların mahsubunda kullanılma imkanı ve devlet iç borçlanma senedi olarak da ödenebilmesi, firmaların alacağı kredi için teminat olarak kullanılmasının da önünü açacaktır" dedi. Büyüksimitci, "Çatı örgütümüz olan TOBB yıllardır vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesini istedi. Bununla ilgili de ilk mevzuat çıktı. Kurumlar vergisinde yüzde 5 vergi indirimi geldi" açıklamasına da yer verdi.

"KDV’nin sembolik olarak yüzde 1 kesilmesini talep ediyoruz"

Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise yatırım teşvik belgesine dayanmayan yatırımlarda, üretime geçinceye kadar ki süreçte ödenen KDV'nin yatırımcıya mahsup edilmemesinin finansman maliyeti getirdiğine dikkat çekti. Özkaya, "Özellikle yatırım ortamında yatırım teşvik belgesine dayanmayan yatırımlarda ödenen makine, teçhizat ve benzeri alımlarında sanayicinin KDV’den direk olarak muaf tutulması, üretim esnasında ise enerji faturalarında KDV’nin sembolik olarak yüzde 1 kesilmesini talep ediyoruz. Zaten yüzde 18 olarak faturalara yansıtılan KDV’ler, ertesi ay ya da sonraki aylarda mahsup unsuru olup, merkezi bütçemizi direk olarak etkilemeyecektir. Sadece sanayicimize 1 ya da 2 aylık yüzde 17 gibi bir nakit ihtiyacı oluşturmayacak, nispî bir rahatlama yaratacaktır. Burada devletimiz de 1 ya da 2 aylık fedakârlık yapacaktır. Ayrıca tahakkuk eden her türlü verginin bir sonraki beyan dönemine kadar Merkez Bankası TL reeskont kredi maliyetinden kredi kartı ile taksitlendirilme imkanı verilmesi gerekiyor. Bu da mükellefin tercihine bırakılarak, tahsilat oranında ciddi artış imkânı verecektir" açıklamalarında bulundu.