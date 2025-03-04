Kayseri'ye dev yatırım! Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kuruluyor

Kayseri'de yüksek teknoloji üretimini artırmak ve savunma sanayisinde yerlileşme oranını yükseltmek amacıyla önemli bir projeye imza atılıyor. Şehirde, 1.6 milyar dolarlık bir yatırımla Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluyor. Bu yeni OSB, 3 milyon 400 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlileşme oranını artırmayı hedefleyecek.

KAYSO'dan projeyle ilgili detaylar paylaşıldı

Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) gerçekleştirilen ‘Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları’ toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, projeyle ilgili detayları paylaştı. Yüksek teknoloji üretimi yapacak olan OSB, savunma sanayisindeki yerli üretimin artırılması için önemli bir adım olacak.

"Savunma sanayii ekosistemi hızla gelişti"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de toplantıda yaptığı sunumda, Kayseri’deki savunma sanayii ekosisteminin hızla geliştiğini belirtti. Görgün’ün verdiği verilere göre 2019 yılında sektördeki 34 firma toplamda 22,5 milyon dolar ciro elde ederken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 55 firmaya ve ciro ise 72 milyon dolara ulaşmış durumda.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci

Kayseri, savunma sanayi alanındaki güçlü geçmişini geliştirerek stratejik projelere ev sahipliği yapıyor. 1926 yılında kurulan TOMTAŞ Uçak Fabrikası, Türkiye'nin havacılık sektöründeki ilk girişimlerinden biri olarak önemli bir yere sahip. Günümüzde Kayseri, A400M nakliye uçaklarının bakımı, tank modernizasyonu ve yerli pil üretimi gibi büyük projelere de ev sahipliği yapıyor.

Bu süreçte, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ve 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Türkiye’nin savunma sanayii altyapısında kritik bir role sahip.