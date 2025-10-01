KAYSO Başkanı Büyüksimitci : “Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül Ayı Ola­ğan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KAYSO Yö­netim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ekonomi­sinin 2025 yılının ikinci çeyre­ğinde küresel belirsizliklere rağ­men yüzde 4,8 oranında büyüme göstermesinin iş dünyası açısın­dan memnuniyet verici olduğu­nu belirterek, “Özellikle sanayi, inşaat, bilgi-iletişim ve hizmet­ler sektörlerindeki katkılarla ger­çekleşmesi, üretim ve yatırım­larla desteklenen bir ekonomik yapıya işaret etmektedir. Sana­yi sektörünün yüzde 6,1 oranında büyüme kaydetmesi, ülkemizin üretim gücünü ortaya koyarken; savunma sanayi ve yüksek tek­nolojili üretim yapan sektörle­rin öncülüğünde sanayide bir dö­nüşüm yaşandığı görülmektedir. Ekonomimizin büyümesi hepi­mizi memnun etmektedir. Ancak asıl önemli olan, bu büyümenin sürdürülebilir hale gelmesidir. KOBİ’lerimizin hem finansmana erişimde desteklenmesi hem de dijitalleşme, yüksek teknoloji ve verimlilik odaklı bir üretim anla­yışına yönelmesi sürdürülebilir büyüme açısından kritik bir öne­me sahiptir” dedi.

“OVP iş dünyasının beklentilerini karşılıyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açık­lanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programın (OVP) iş dün­yasının beklentilerini karşıla­dığına değinen Büyüksimitci şunları söyledi: “Program kap­samında enflasyonla mücade­le, sürdürülebilir büyüme, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlara geniş bir şekilde yer verilmesi olumludur. Programda yer alan hedefler ve tedbirler, iş dünya­mız açısından yakından takip ettiğimiz ve devamlı vurgula­dığımız pek çok hususu da içer­mektedir. Özellikle; KOBİ’ler öncelikli olmak üzere reel sektö­rün finansmana erişiminin ko­laylaştırılması, emek yoğun sek­törlere ek destekler verilmesi, ülkemizin üretim, yatırım, istih­dam ve ihracat kapasitesinin ko­runması, işgücü piyasasında ve mesleki eğitimde reform yapıl­ması, artan korumacılık ve kü­resel ticaret savaşları dönemin­de yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması bizim açımızdan öncelikli ko­nulardır. Bu alanlarda somut çö­zümler ve ilerlemeler sağlamak adına, kamu–özel sektör işbir­liği içinde hızlı adımlar atılma­sı gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğ­rultusunda tüm gücümüzle ça­lışmaya devam edeceğiz”

“Faiz indirimi iş dünyasına nefes aldıracak”

Politika faizinin yüzde 43’ten yüzde 40,5’e inmesini iş dünya­sı adına memnuniyet verici ol­duğunu ifade eden Büyüksimitci, Alınan bu indirim kararı, üreti­mimizi artırma, yatırımlarımı­zı hızlandırma, ihracat kapasi­temizi güçlendirme ve istihda­mı büyütme noktasında bizlere önemli bir nefes aldıracaktır. Enflasyonla mücadelenin devam ettiği, küresel risklerin yoğunlaş­tığı bir dönemde atılan bu adımı son derece kıymetli buluyoruz. Bizler iş dünyası olarak, sürdürü­lebilir büyümeden ve tek haneli enflasyon hedefinden taviz veril­meden bu indirimlerin kademeli şekilde devam etmesini arzu edi­yoruz. Ancak burada bankaları­mıza da önemli bir sorumluluk düşüyor. Alınan bu kararların, reel sektöre uygun koşullarda kredi imkânı olarak yansıtılma­sı gerekiyor. Özellikle KOBİ’le­rimizin finansmana erişiminde daha uygun ve kolaylaştırıcı şart­ların sağlanması, üretim gücü­müzün artmasına doğrudan kat­kı sağlayacaktır” diye konuştu.

Enflasyondaki sapmalar planlamayı güçleştiriyor

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, enflasyonda yaşanan sapmaların, sanayicinin geleceğe dönük planlamalarını güçleştirdiğini ifade etti. Özkaya “2024 yılında açıklanan Orta Vadeli Program’da enflasyon yüzde 17-18 civarında öngörülürken, fiili gerçekleşmenin 2025 yılı için yüzde 30’lar civarında olacağı görülmektedir. Dikkat edileceği üzere yüzde 50’nin üzerinde bir sapma mevcuttur. Bu denli sapmalar gelecek planlarımızı yapmayı zorlaştırmakta yatırım ve diğer hesaplamalarda öngörlerimizin tutmamasına neden olmaktadır. Buradan hareketle inşallah geçtiğimiz günlerde açıklanan ve 2026- 2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programındaki açıklamaların ve hedeflerin tutturulmasını ümit etmekteyiz. Bu süreçte enflasyon hedeflerini tutturulması, fiyat istikrarından sağlanması ve faizlerin hızla düşmesine yönelik kararların alınmasını gönülden destekliyoruz. Bu programda bahsedilen kredi büyümesinin özellikli ve belirli alanlara yönlendirilmesinde isabetli ve doğru bir karar olduğu herkesçe malumdur. Ancak ülkemizin şu ana kadar kalkınmasında payı olan klasik sektörlerimizde göz ardı edilmemelidir” dedi.