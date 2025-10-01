KAYSO Başkanı Büyüksimitci : “Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı”
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise enflasyonda yaşanan sapmaların, sanayicinin geleceğe dönük planlamalarını güçleştirdiğini ifade etti.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel belirsizliklere rağmen yüzde 4,8 oranında büyüme göstermesinin iş dünyası açısından memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Özellikle sanayi, inşaat, bilgi-iletişim ve hizmetler sektörlerindeki katkılarla gerçekleşmesi, üretim ve yatırımlarla desteklenen bir ekonomik yapıya işaret etmektedir. Sanayi sektörünün yüzde 6,1 oranında büyüme kaydetmesi, ülkemizin üretim gücünü ortaya koyarken; savunma sanayi ve yüksek teknolojili üretim yapan sektörlerin öncülüğünde sanayide bir dönüşüm yaşandığı görülmektedir. Ekonomimizin büyümesi hepimizi memnun etmektedir. Ancak asıl önemli olan, bu büyümenin sürdürülebilir hale gelmesidir. KOBİ’lerimizin hem finansmana erişimde desteklenmesi hem de dijitalleşme, yüksek teknoloji ve verimlilik odaklı bir üretim anlayışına yönelmesi sürdürülebilir büyüme açısından kritik bir öneme sahiptir” dedi.
“OVP iş dünyasının beklentilerini karşılıyor”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programın (OVP) iş dünyasının beklentilerini karşıladığına değinen Büyüksimitci şunları söyledi: “Program kapsamında enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlara geniş bir şekilde yer verilmesi olumludur. Programda yer alan hedefler ve tedbirler, iş dünyamız açısından yakından takip ettiğimiz ve devamlı vurguladığımız pek çok hususu da içermektedir. Özellikle; KOBİ’ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesi, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması, işgücü piyasasında ve mesleki eğitimde reform yapılması, artan korumacılık ve küresel ticaret savaşları döneminde yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması bizim açımızdan öncelikli konulardır. Bu alanlarda somut çözümler ve ilerlemeler sağlamak adına, kamu–özel sektör işbirliği içinde hızlı adımlar atılması gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
“Faiz indirimi iş dünyasına nefes aldıracak”
Politika faizinin yüzde 43’ten yüzde 40,5’e inmesini iş dünyası adına memnuniyet verici olduğunu ifade eden Büyüksimitci, Alınan bu indirim kararı, üretimimizi artırma, yatırımlarımızı hızlandırma, ihracat kapasitemizi güçlendirme ve istihdamı büyütme noktasında bizlere önemli bir nefes aldıracaktır. Enflasyonla mücadelenin devam ettiği, küresel risklerin yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adımı son derece kıymetli buluyoruz. Bizler iş dünyası olarak, sürdürülebilir büyümeden ve tek haneli enflasyon hedefinden taviz verilmeden bu indirimlerin kademeli şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Ancak burada bankalarımıza da önemli bir sorumluluk düşüyor. Alınan bu kararların, reel sektöre uygun koşullarda kredi imkânı olarak yansıtılması gerekiyor. Özellikle KOBİ’lerimizin finansmana erişiminde daha uygun ve kolaylaştırıcı şartların sağlanması, üretim gücümüzün artmasına doğrudan katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Enflasyondaki sapmalar planlamayı güçleştiriyor
KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, enflasyonda yaşanan sapmaların, sanayicinin geleceğe dönük planlamalarını güçleştirdiğini ifade etti. Özkaya “2024 yılında açıklanan Orta Vadeli Program’da enflasyon yüzde 17-18 civarında öngörülürken, fiili gerçekleşmenin 2025 yılı için yüzde 30’lar civarında olacağı görülmektedir. Dikkat edileceği üzere yüzde 50’nin üzerinde bir sapma mevcuttur. Bu denli sapmalar gelecek planlarımızı yapmayı zorlaştırmakta yatırım ve diğer hesaplamalarda öngörlerimizin tutmamasına neden olmaktadır. Buradan hareketle inşallah geçtiğimiz günlerde açıklanan ve 2026- 2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programındaki açıklamaların ve hedeflerin tutturulmasını ümit etmekteyiz. Bu süreçte enflasyon hedeflerini tutturulması, fiyat istikrarından sağlanması ve faizlerin hızla düşmesine yönelik kararların alınmasını gönülden destekliyoruz. Bu programda bahsedilen kredi büyümesinin özellikli ve belirli alanlara yönlendirilmesinde isabetli ve doğru bir karar olduğu herkesçe malumdur. Ancak ülkemizin şu ana kadar kalkınmasında payı olan klasik sektörlerimizde göz ardı edilmemelidir” dedi.