KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci : Çin’e karşı ülke olarak politika oluşturmalıyız

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Ola­ğan Meclis Toplantısı; Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, meclis başkan­lık divanı, meclis üyeleri, meslek komiteleri, disiplin kurulu, yük­sek istişare kurulu ve il genç gi­rişimciler icra kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyük­simitci, küresel ölçekte belirsiz­liklerin hâlâ güçlü şekilde his­sedildiğini ifade ederek şunları söyledi; “Dünya genelinde büyü­me hızları pandemi öncesi sevi­yelerin altında seyrediyor. Jeo­politik riskler, korumacılık eği­limleri ve tedarik zincirlerindeki kırılganlık, küresel ticareti bas­kı altında tutmaya devam edi­yor. Böylesi bir ortamda, strate­jik üretim gücüne sahip ülkeler ön plana çıkıyor. Tedarikin çe­şitlendiği, üretimin yeniden ko­numlandığı bu dönemde; sana­yi altyapısı güçlü, coğrafi olarak avantajlı ve esnek üretim kabili­yeti olan ülkeler daha fazla fırsat yakalıyor.”

“Sanayicinin önünün açılması gerekiyor”

Çin’in dünya üretimindeki ağırlığının giderek arttığına dik­kat çeken Başkan Büyüksimitci; “Çin’le ilgili karşımızda gerçek­ten çok ciddi bir rekabet baskısı var. Çin’in olağanüstü bir üretim kapasitesine sahip olduğu artık herkesin malumu. Üstelik yoğun devlet destekleriyle birçok üre­tim alanında açık ara öne geçmiş durumdalar. Bu tabloyu görmez­den gelmek mümkün değil. Ül­ke olarak Çin’e karşı kapsamlı ve güçlü bir politika oluşturmamız gerekiyor. Hangi alanlarda re­kabet edeceğiz, hangi alanlarda iş birliği yapacağız, bunu net bir şekilde belirlemeliyiz. Özellik­le ara mamul ve hammadde gibi dışa bağımlılığımızın yüksek ol­duğu konularda çok daha etkin pazarlık mekanizmalarına ihti­yacımız var” dedi.

Bu dönem sanayicinin önünün bir şekilde açılması gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci; “Ger­çek yatırımcıyı destekleyecek düşük faizli finansman model­leri, yatırımı teşvik eden vergisel avantajlar ve üretimi güçlendi­recek mekanizmalar hayata ge­çirilmelidir.

“Döviz dönüşüm desteği en az yüzde 5 olmalı”

Kamu ihalelerinde yerli firma­larımızın daha güçlü korunması artık kaçınılmazdır. Bu dönem bir şekilde sanayicinin önünün açıl­ması gerekiyor. Sanayimizin ko­runması gerekiyor. Biz pandemi döneminde ayakta kaldıysak, bu­nu sanayimizle, üretim gücümüz­le başardık. Dolayısıyla sanayiyi desteklemek ülke ekonomisinin sigortasıdır. Özellikle istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilme­si, enerji maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve lojistik giderleri­nin makul seviyelere çekilmesi hayati önem taşıyor. Sanayicinin nefes alması, üretimin güçlen­mesi, ihracatın artması için adım atılması gereken bir dönemdeyiz” dedi.

Merkez Bankası tarafından alınan döviz dönüşüm desteği­nin 30 Nisan 2026’ya kadar uza­tıldı ve destek oranı yeniden yüz­de 3 olarak belirlendiğini hatır­latan Büyüksimitci; “Bizler ise uzun süredir bu oranın yüzde 5’e çıkarılmasını talep ediyor, bunun ihracatçımıza çok daha güçlü bir katkı sağlayacağını her platform­da dile getiriyorduk. Bu beklen­timiz henüz karşılanmamış olsa da, sanayicimizin rekabet gücünü daha da artıracak bu düzenleme­nin hayata geçmesi için girişim­lerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Mevcut ekono­mik şartlar, finansmana erişim­de yaşanan zorluklar ve küresel rekabetin giderek sertleşme­si dikkate alındığında, bu deste­ğin en az yüzde 5’e yükseltilmesi, ihracatçımıza ciddi anlamda ne­fes aldıracak; üretimin, yatırımın ve istihdamın sürdürülebilirliği­ne önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.