KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci : Çin’e karşı ülke olarak politika oluşturmalıyız

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, küresel rekabetin sertleştiği bir dönemde Çin’in artan üretim gücüne karşı Türkiye’nin kapsamlı bir politika belirlemesi gerektiğini vurguladı. Sanayicinin finansman, enerji ve lojistik yükleri altında zorlandığını belirten Büyüksimitci, üretim ve ihracatı güçlendirecek düzenlemelerin aciliyetine dikkat çekti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Ola­ğan Meclis Toplantısı; Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, meclis başkan­lık divanı, meclis üyeleri, meslek komiteleri, disiplin kurulu, yük­sek istişare kurulu ve il genç gi­rişimciler icra kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyük­simitci, küresel ölçekte belirsiz­liklerin hâlâ güçlü şekilde his­sedildiğini ifade ederek şunları söyledi; “Dünya genelinde büyü­me hızları pandemi öncesi sevi­yelerin altında seyrediyor. Jeo­politik riskler, korumacılık eği­limleri ve tedarik zincirlerindeki kırılganlık, küresel ticareti bas­kı altında tutmaya devam edi­yor. Böylesi bir ortamda, strate­jik üretim gücüne sahip ülkeler ön plana çıkıyor. Tedarikin çe­şitlendiği, üretimin yeniden ko­numlandığı bu dönemde; sana­yi altyapısı güçlü, coğrafi olarak avantajlı ve esnek üretim kabili­yeti olan ülkeler daha fazla fırsat yakalıyor.”

“Sanayicinin önünün açılması gerekiyor”

Çin’in dünya üretimindeki ağırlığının giderek arttığına dik­kat çeken Başkan Büyüksimitci; “Çin’le ilgili karşımızda gerçek­ten çok ciddi bir rekabet baskısı var. Çin’in olağanüstü bir üretim kapasitesine sahip olduğu artık herkesin malumu. Üstelik yoğun devlet destekleriyle birçok üre­tim alanında açık ara öne geçmiş durumdalar. Bu tabloyu görmez­den gelmek mümkün değil. Ül­ke olarak Çin’e karşı kapsamlı ve güçlü bir politika oluşturmamız gerekiyor. Hangi alanlarda re­kabet edeceğiz, hangi alanlarda iş birliği yapacağız, bunu net bir şekilde belirlemeliyiz. Özellik­le ara mamul ve hammadde gibi dışa bağımlılığımızın yüksek ol­duğu konularda çok daha etkin pazarlık mekanizmalarına ihti­yacımız var” dedi.

Bu dönem sanayicinin önünün bir şekilde açılması gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci; “Ger­çek yatırımcıyı destekleyecek düşük faizli finansman model­leri, yatırımı teşvik eden vergisel avantajlar ve üretimi güçlendi­recek mekanizmalar hayata ge­çirilmelidir.

“Döviz dönüşüm desteği en az yüzde 5 olmalı”

Kamu ihalelerinde yerli firma­larımızın daha güçlü korunması artık kaçınılmazdır. Bu dönem bir şekilde sanayicinin önünün açıl­ması gerekiyor. Sanayimizin ko­runması gerekiyor. Biz pandemi döneminde ayakta kaldıysak, bu­nu sanayimizle, üretim gücümüz­le başardık. Dolayısıyla sanayiyi desteklemek ülke ekonomisinin sigortasıdır. Özellikle istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilme­si, enerji maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve lojistik giderleri­nin makul seviyelere çekilmesi hayati önem taşıyor. Sanayicinin nefes alması, üretimin güçlen­mesi, ihracatın artması için adım atılması gereken bir dönemdeyiz” dedi.

Merkez Bankası tarafından alınan döviz dönüşüm desteği­nin 30 Nisan 2026’ya kadar uza­tıldı ve destek oranı yeniden yüz­de 3 olarak belirlendiğini hatır­latan Büyüksimitci; “Bizler ise uzun süredir bu oranın yüzde 5’e çıkarılmasını talep ediyor, bunun ihracatçımıza çok daha güçlü bir katkı sağlayacağını her platform­da dile getiriyorduk. Bu beklen­timiz henüz karşılanmamış olsa da, sanayicimizin rekabet gücünü daha da artıracak bu düzenleme­nin hayata geçmesi için girişim­lerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Mevcut ekono­mik şartlar, finansmana erişim­de yaşanan zorluklar ve küresel rekabetin giderek sertleşme­si dikkate alındığında, bu deste­ğin en az yüzde 5’e yükseltilmesi, ihracatçımıza ciddi anlamda ne­fes aldıracak; üretimin, yatırımın ve istihdamın sürdürülebilirliği­ne önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

