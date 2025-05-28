Kayyum atanan Papara'dan açıklama: Fonlar güvence altında

Yasadışı bahis soruşturmasında kayyum atanan ve kurucu Ahmet Faruk Karslı'nın da gözaltına alındığı Papara'dan yeni açıklama geldi.

Ödeme işlemlerinde geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağını açıklayan Papara, kullanıcıların bankalardaki koruma fonlarının kontrol edildiğini ve herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Fonlar güvence altında

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz" ifadeleri ile başlayan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papar'nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiğini bildirerek operasyon için düğmeye basmıştı.

Papara'ya düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmış, 8 şirkete de kayyum atanırken 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya da tedbiren el konulmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını ve işlem hacminin 12 milyar 879 milyon 558 bin TL'ye ulaştığını bildirmişti.