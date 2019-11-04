Kazakistan, 15 milyar dolarlık altyapı yatırımları için Türk müteahhitler ile görüşüyor
Kazakistan, önümüzdeki 3 yılda altyapı yatırımları için 15 milyar dolar kaynak ayırdı. Demiryolu, otoyol, gümrük kapıları, konut gibi kalemlerin bulunduğu yatırımlar için Türk müteahhitler ile görüşmeler yapılıyor.
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